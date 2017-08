Regent Seven Seas Cruises®: Seven Seas Explorer feiert ihren 1. Geburtstag mit virtuellen Touren

(fair-NEWS)

Southampton/Frankfurt, 8. August 2017. Das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren wurde gerade ein Jahr alt. Seit ihrer Taufe im Juli 2016 hat die Seven Seas Explorer neue Maßstäbe im Segment Luxuskreuzfahrt gesetzt. Aus Anlass des ersten Geburtstags präsentiert Regent Seven Seas Cruises® eine neue Serie von virtuellen 360-Grad-Touren auf der Webseite der Kreuzfahrtlinie www.RSSC.com.Die Kreuzfahrtlinie, die für ein inklusives Luxuserlebnis steht, lädt nun alle Kreuzfahrtgäste zu einer Reise in die großzügigen Suiten der Seven Seas Explorer ein, inklusive der palastartigen Regent Suite, eleganten Restaurants und exklusiven öffentlichen Bereichen.„Das sorgfältige Handwerk und die Kunstfertigkeit hinter Seven Seas Explorer sind nicht zu übersehen“, sagte Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises®. „In Monte Carlo vor einem Jahr und mit fast 40 Kreuzfahrten gestartet, hat die Seven Seas Explorer alle Erwartungen übertroffen, dank jedem einzelnen Mitglied des außergewöhnlichen Personals und der Crew, die gemeinsam den höchst persönlichen Service liefern, für den Regent bekannt ist. Ich hatte die Chance, an Bord der Seven Seas Explorer zu reisen - eine großartige Gelegenheit, um zu sehen, was man immer vermisst hat.“• Die exquisitesten Räume auf SeeDie Gäste werden im Hauptatrium begrüßt, wenn sie an Bord gehen. Ein mit kunstvollen kreisförmigen Intarsien verzierter Marmorboden markiert das Herz des Schiffes und ist nur wenige Schritte von zwei großen Treppen entfernt, die den Blick nach oben zu einem prächtigen kaskadierenden Kristall-Kronleuchter lenken. Online-Besucher können nun die opulenten Flaggschiff-Restaurants der Linie betreten, zum Beispiel das „Compass Rose“ – das größte Spezialitäten-Restaurant auf See, weiter nach oben für einen virtuellen Schluck Kaffee gehen oder eine Runde durch die neue Meridian Lounge drehen und in Ruhe den Canyon Ranch SpaClub besuchen.Auf dem Weg dahin können die Besucher die schönste Kunstsammlung auf See genießen. Hier können Gäste für die virtuelle Tour der Seven Seas Explorer auf Deck 4 und 5 einchecken: http://my.matterport.com/show/?m=6UGdixgNTk5.• Das großzügigste Wohnerlebnis auf SeeDie Auswahl der 375 geräumigen Suiten des Schiffes reicht von der unvergleichlich gestalteten 28 Quadratmeter großen Veranda Suite bis hin zur exklusiven, 413 Quadratmeter großen, mit zwei Zimmern und zweieinhalb Badezimmern ausgestatteten Regent Suite. Alle bieten ein unvergleichlich luxuriöses Ambiente, jede Suite verfügt über europäische King-Size-Betten, die mit prächtiger Bettwäsche verwöhnen, sowie mit überdimensionalen Bädern, üppig ausgeschmückt mit Marmor und dekorativen Fliesen. Regent Suite-Gäste können sich im Besten vom Besten einrichten, einschließlich einem für die Kreuzfahrtbrache einmaligen In-Suite Spa mit unbegrenzten kostenlosen Spa-Dienstleistungen des Canyon Ranch SpaClub. Ein maßgefertigter Steinway Maroque Flügel von Dakota Jackson sowie ein Savoir Nr. 1 Bett ergänzen die prächtige Suite, während sein 270-Grad-Rundum-Balkon den Gästen eine ähnlich gute Aussicht bietet, wie der Kapitän sie von der Brücke genießt. Eine Tour durch jede der Suiten genießen Gäste über diesen Link: www.rssc.com/ships/seven_seas_explorer/suites/.• Die elegantesten Spezialitäten-Restaurants auf SeeDie Seven Seas Explorer debütiert auch mit zwei neuen Spezialitäten-Restaurants, das französisch-inspirierte „Chartreuse“ und das pan-asiatische „Pacific Rim“. Der Name bezieht sich auf die warmen Farben der Glasscheiben, die die Wände schmücken und dem „Chartreuse“ das Ambiente eines schicken Pariser Restaurants entlang der Seine verleihen. „Pacific Rim“-Gäste werden am Eingang mit einer prächtigen, deckenhohen Gebetsmühlen-Skulptur im tibetanischen Stil begrüßt und befinden sich dann in einem Ambiente aus dunklen, warmen Farben, mittelalterlichem Metall und Holztischen, umgeben von Bankett-Sitzgelegenheiten gepolstert mit opulentem Leder. Die Gäste des Regent Signature Steakhouses „Prime 7“ können auf zahlreiche Picasso-Gemälde in silbernen Rahmen an den tiefblauen Wandpaneelen, während sie in weiche Plüschlederstühle sinken – eine Atmosphäre, die an einen privaten Londoner Club erinnert.Detaillierte Informationen über die Seven Seas Explorer oder allgemeine Informationen über Regent Seven Seas Cruises® erhalten Interessierte im Internet unter www.RSSC.com/specialsFür eine virtuelle 360-Grad-Tour oder detaillierte Informationen finde Sie unter http://gce-agency.com/deutsch/Kunden/Presselounge/Regent/Seven-Seas-Explorer-feiert-ihren-1.-Geburtstag/



Bildinformation: Regent Seven Seas Cruises®: Seven Seas Explorer feiert ihren 1. Geburtstag mit virtuellen Touren