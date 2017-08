WLAN-Modul für Ihren Rasenroboter

(fair-NEWS)

Mähroboter halten den Rasen permanent in Top-Form und nehmen Gartenbesitzern damit viel Arbeit ab. Besonders bequem ist ihre Bedienung vom eigenen PC, Laptop, Smartphone oder Tablet aus. Ein <a href="http://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/">WLAN-Modul</a> für die Verbindung zwischen dem Mähroboter und der Weboberfläche ist seit Kurzem bei Häußler, dem innovativen Mähroboter-Händler aus dem baden-württembergischen Schwörzkirch, jetzt im Lieferprogramm.Zugriff über das Heimnetz oder remoteMit dem WLAN-Modul von Häußler kann der Mähroboter direkt vom PC oder Laptop oder von einem mobilen Endgerät aus eingestellt und überwacht werden. Alle Einstellungen können direkt über die Weboberfläche vorgenommen werden und lassen sich bei Bedarf jederzeit schnell und bequem ändern. Es kann auch ein Remotezugriff eingerichtet werden, so dass sich der Mähroboter von jedem beliebigen Standort mit Internetzugang steuern lässt. Das ist besonders praktisch für Gartenbesitzer, die beruflich oder privat viel unterwegs sind.Integration in Hausautomatisierungssysteme möglichDie Steuerung des Mähroboters selbst erfolgt per App. Für Android ist die Robonect-App erhältlich. Da das Mähroboter-WLAN-Modul ein responsives Webdesign besitzt, kann es auf dem iPhone wie eine native App "installiert" werden, so dass keine Browserelemente dargestellt werden und der Nutzerkomfort derselbe ist wie bei einer nativen App. Über Amazon Echo erfolgt die Fernsteuerung mit Alexa Skills. Das Mähroboter-WLAN-Modul kann in Hausautomatisierungssysteme (wie z. B. HomeMatic, Gira-Homeserver oder FHEM) und dank seiner offenen Programmierschnittstellen (API) auch in eigene Projekte integriert werden.Einbau in zahlreiche Modelle von Husqvarna und GardenaDas Mähroboter-WLAN-Modul von Häußler kann in die Gardena Rasenroboter R38LI / R40LI / R45LI / R50LI / R70LI und R80LI sowie in die Automower 105 / 305 /308 von Husqvarna eingebaut werden. Für den Eigeneinbau stellt Häußler eine praktische Einbauanleitung (per Video) bereit. Wenn für den Rasenroboter noch eine Garantie des Herstellers besteht, erlischt diese mit dem Einbau, da es sich bei dem Modul um kein Original-Bauteil von Gardena bzw. von Husqvarna handelt.



Bildinformation: WLAN-Modul für Ihren Rasenroboter