Düsseldorf/Landsberg am Lech, 8. August 2017 - Kontrast Communication Services hat die neue Website der Rational AG, Landsberg am Lech, konzipiert und realisiert. Der internationale Auftritt des globalen Markt- und Technologieführers für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen stellt nun die aktuellsten Informationen zum Unternehmen und seinen Produkten für alle relevanten Zielgruppen, wie Kunden, Fachhändler, Servicepartner weltweit zur Verfügung.Highlights dabei sind die innovative und besonders einfache Nutzerführung durch Kanalisierung der einzelnen Zielgruppen über die Navigation sowie ein relevanter Mehrwert für alle Interessierten: Der Wirtschaftlichkeitsrechner zur Berechnung der möglichen Einsparungen gegenüber herkömmlicher Kochtechnik. Anhand konfigurierbarer Parameter, wie Energie oder Arbeitsaufwand, können die Website-Besucher schnell und klar ermitteln, welche Einsparungspotenziale ihnen ein Rational-Produkt liefert.Das zuständige interdisziplinäre Team von Kontrast konnte von der ersten Konzeption über UX/Design und Suchmaschinenoptimierung (SEO) bis zur kompletten Programmierung (Back- und Frontend) alle Kompetenzen optimal einbringen und seinem Kunden Rational eine Full-Service-Lösung bieten.Zuständig für das Projekt waren auf Seiten von Rational Executive Vice President Marketing Michael Fink sowie die Leiterin Online-Marketing Elke Voss. Bei Kontrast zeichnet Account Director Andree Stimmer mit dem agilen Team für das Projekt verantwortlich.



Bildinformation: Kontrast konzipiert neuen Webauftritt von Rational