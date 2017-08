(fair-NEWS)

Santa Cruz de Tenerife/Frankfurt, 8. August 2017. Passend zu den sommerlichen Temperaturen in Deutschland startet auch auf Teneriffa die Festival- und Outdoorsaison und lockt mit einer Vielfalt an Konzerten, Film-Festivals, Opernabenden und Volksfesten unzählige Besucher aus aller Welt auf die Kanareninsel. So lässt sich der Festbesuch ideal mit Sonne, Strand, Meer, Erholungs- oder aber Aktivurlaub verbinden.Die schönsten Sommerfestivals• Noch bis zum 27. August heißt das „Sansofe 2017“ den Kultursommer im Inselsüden Teneriffas willkommen. Urlauber genießen hier neben einem vielfältigen Musikprogramm auch Film, Theater, Gastronomie und Sport in El Médano und Los Abrigos.• Das „Phe Festival“ kommt dieses Jahr nach Puerto de la Cruz und lädt Freunde der gepflegten Indie-Musik ein. Zum Line-Up gehören am 11. und 12. August unter anderem Javiera Mena, León Benavente und viele mehr.• Ebenfalls im Inselsüden am Golf der Costa Adeje findet am 12. August das „Sunblast“ Festival statt und trumpft mit über 25 internationalen DJs auf.• Beim 10. „Festival Internacional Boreal“ (vom 13. bis 16. September) in Los Silos auf Teneriffa dreht sich alles rund um Kultur, Musik und die Umwelt. Jedes Jahr steht die Veranstaltung unter einem Motto und lädt Besucher auf eine Reise durch die verschiedensten Kulturen ein. Neben Live-Musik warten Workshops, Ausstellungen und spannende Aktivitäten.• Noch bis November 2017 stehen im Rahmen des „Mar Abierto“ diverse Künstler und Musiker auf der Bühne. Hier wird getanzt bis die Wolken wieder lila werden.Detailierte Informationen dieser Pressemitteilung finden Sie unter: http://gce-agency.com/deutsch/Kunden/Presselounge/Teneriffa/Die-schoensten-Sommerfestivals/ Mehr zu Events auf Teneriffa im Veranstaltungskalender unter: www.webtenerife.de/veranstaltungskalender/



Bildinformation: Ab zum Musiksommer auf Teneriffa: Die besten Festivals 2017