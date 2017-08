Natura Vitalis baut Direktvertrieb auf

(fair-NEWS)

Natura Vitalis gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Unternehmen der Nahrungsergänzungsbranche überhaupt. Der 1999 von Frank Felte gegründete Spezialist für natürliche Vitalstoffe aus Essen ist unter anderem für seine Produkte auf Basis der "Super-Alge" Spirulina bekannt und hat in den vergangenen 18 Jahren bereits mehr als 20 Millionen Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte verkauft - Tendenz steigend. "Unser Fokus liegt darauf, allen Menschen den Weg zur Gesundheit durch die Natur zu eröffnen und regelmäßig mit neuen Innovationen zu begeistern", sagt Frank Felte, der als langjähriger Home Shopping-Moderator zu den bekanntesten Experten für natürliche Nahrungsergänzung und Vitalstoffe gehört.Innovationskraft beweist das erfolgreiche Essener Unternehmer auch bei der neuen Vertriebsstruktur. "Wir haben uns entschlossen, den Direktvertrieb einzuführen, um Verbraucher noch stärker und schneller zu erreichen und Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, mit Natura Vitalis Karriere im Vertrieb zu machen. Sie können den hohen Bekanntheitsgrad der Marke nutzen, um die eigene berufliche Zukunft im Vertrieb mit etablierten und erfolgreichen Gesundheitsprodukten zu starten", betont Frank Felte. Natura Vitalis habe speziell für den Start dieses Network-Marketing-Konzeptes eine exklusive Produktlinie geschaffen. Auf diese Weise könnten die neuen Vertriebspartner sogleich mit einem besonderen Paket an Vitalstoffen an den Markt gehen und ihren Kundenkreis damit aufbauen.Natura Vitalis hat den bekannten und erfahrenen Top-Networker Josef Püttmann als Chef für den Direktvertrieb gewonnen. "Josef Püttmann ist ein hochkarätiger Experte im Vertrieb und kennt die Gesundheitsmarkt seit vielen Jahren. Er hat nachgewiesen, dass er Strukturen erfolgreich aufbauen und Menschen dazu anleiten kann, erfolgreich zu verkaufen. Wir freuen uns, dass er uns auf der Reise begleiten wird", betont Frank Felte.Wer sich für eine gemeinsame Zukunft mit Natura Vitalis im Direktvertrieb interessiert, sollte sich den Termin Donnerstag, 10. August um 19.58 Uhr vormerken. Bei einer Live-Sendung unter www.naturanetwork.online werden Frank Felte und Josef Püttmann im firmeneigenen Studio das Konzept vorstellen. Die Zugangsdaten für diese Premierensendung sind unter www.naturanetwork.online kostenlos abrufbar.Josef Püttmann sagt zu der neuen Kooperation: "Jetzt bietet Natura Vitalis die Möglichkeit, mit der Kraft eines bekannten Namens und vielfach ausgezeichneten Produkten ein solides, nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Egal, ob Menschen sich ein unabhängiges Nebeneinkommen, ein zweites Standbein oder gar die finanzielle Unabhängigkeit wünschen - mit Natura Vitalis ist alles möglich."Die Bekanntheit von Natura Vitalis spiegelt sich unter anderem in einer besonderen Auszeichnung wider. Das Unternehmen wurde ganz aktuell von der unabhängigen Informationsplattform Global Health & Pharma aus England mit dem "2017 Biotechnology Award" gekürt. Damit zeichnet Global Health & Pharma Unternehmen aus dem Pharmazie- und Gesundheitssektor aus, die sich besonders durch Methoden aus der Biotechnologie auszeichnen und dadurch die Entwicklung im Gesundheitsbereich der Zukunft vorantreiben. Natura Vitalis hat den Award als "Best Nutritional Supplement Brand - West Europe" erhalten".



Bildinformation: Frank Felte, Gründer von Natura Vitalis