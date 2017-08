Schneller ans Netz für Strom, Wasser und Gas

(fair-NEWS)

Licht, das abends für gemütliche Stimmung sorgt. Wasser, das zuverlässig aus dem Hahn strömt. Und Wärme, die es an kalten Tagen behaglich macht. Erst dadurch werden die eigenen vier Wände zum Wohlfühl-Zuhause. Um den Weg dorthin so einfach wie möglich zu gestalten, hat Bigge Energie jetzt seinen Online-Service weiter optimiert und die entsprechenden Antragsformulare aktualisiert. Gerade Bauherren, die oft einen straffen Zeitplan im Nacken haben, dürfte dies freuen. Denn ihr Wunsch nach einem neuen Hausanschluss im Versorgungsgebiet der Bigge Energie kann auf diese Weise noch schneller bearbeitet werden.Zeit sparen per Mail<a href="www.bigge-energie.de/privatkunden/service-kontakt/service/hausanschluss.html">Die neuen Formulare stehen ab sofort auf der Homepage des regionalen Energieversorgers www.bigge-energie.de unter dem Menüpunkt Service / Hausanschluss zur Verfügung</a>. Dort lassen sie sich ganz einfach als PDF einsehen, herunterladen und direkt am Computer ausfüllen. Verschickt werden die Anträge am besten per E-Mail. So ist eine unverzügliche Bearbeitung durch die zuständigen Mitarbeiter/innen von Bigge Energie gewährleistet. Natürlich können die Formulare aber auch ausgedruckt per Post eingereicht werden. Oder man bringt sie direkt persönlich vorbei - am Attendorner Standort von Bigge Energie, In der Stesse 14.Ändern, erweitern, in Betrieb setzenAuch wer seinen Anschluss ändern oder erweitern möchte, wird auf der Website fündig - genauso wie Installateure, die Kundenanlagen in Betrieb setzen möchten. Darüber hinaus stehen ihnen, Bauherren und Architekten umfangreiche Informationen rund um den Hausanschluss und die Inbetriebsetzung sowie ein Schaubild zum Ablauf der Netzanschlusserstellung zur Verfügung. Bei Fragen und Anregungen helfen außerdem die Mitarbeiter/innen von Bigge Energie / Abteilung Auftragsmanagement & Netzvertrieb gerne weiter.



Bildinformation: Auf bigge-energie.de findet sich alles für den schnellen Hausanschluss. (Bildquelle: BIGGE ENERGIE)