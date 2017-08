So bekommen Sie den Durchblick durch 1200 Domainendungen!

Pressemitteilung von Secura GmbH

(fair-NEWS) "Von dieser Domainendung habe ich noch noch gehört!" Internetnutzern lassen jetzt solche Aussagen desöfteren verlauten. Aber selbst Fachleute haben Probleme mit der neuen Vielfalt.



Weltweit existieren jetzt weit mehr als 1000 generische Domainendungen und mehr als 200 Länder-Domains. Ist das nicht ganz schön verwirrend? Es ist nicht nur verwirrend, sondern auch für den Schutz eingetragener Marken wie z.B. Coca-Cola eine Herausforderung.



Alphabetische Listen über die herkömmlichen generischen Domains und die Länder-Domains entdecken Sie hier:



<a href="www.domainregistry.de/domain.html">www.domainregistry.de/domain.html</a>



Eine Übersicht über die Neuen Top Level Domains sehen Sie unter folgendem Link:



www.domainregistry.de/neue-domains.html



Seit kurzem gibt es auch Domains, bei denen die Sonderzeichen nicht nur links vom Punkt stehen, sondern auch rechts vom Punkt. Fachleute nennen diese

Art von Domains auch "idn.idn".



Ein Übersicht über diese Domains finden Sie hier:



www.domainregistry.de/idn-domains.html



Marc Müller



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award "als Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



