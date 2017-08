PTZ-Full-HD-IP-Überwachungskamera mit WLAN, Nachtsicht, 5x-Zoom und IP66

(fair-NEWS)

Der aufmerksame Wächter für Haus und Hof: Alles überwachen, was einem lieb und teuer ist! Die wetterfeste <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1340-ip-kameras-wlan-kameras-internet-kameras-wifi-kameras-ip-cams-ip-webcams.shtml">Sicherheitskamera</a> von <a href="www.7links.ch/">7links</a> hat stets ein wachsames Auge auf das Hab und Gut.Weltweiter Zugriff per PC und Smartphone: Auf die Kamera kann man per Browser von Notebook und PC sowie per App von Tablet-PC und Smartphone zugreifen. Direkt über WLAN und übers Internet - auch vom Büro oder Urlaubsort aus.Alles im Blick haben: Dank grosszügiger Schwenk- und Neig-Funktion und optischem 5-fach-Zoom bleibt nichts verborgen. Mit 4 Infrarot-LEDs beobachtet man sogar nachts das Geschehen vor der Kamera.Einfache Einrichtung und Verbindung: Ist die Kamera in Ihr WLAN eingebunden, hat man per Gratis-App für iOS und Android sofort Zugriff.Automatische Benachrichtigen: Wenn vor der Linse etwas geschieht, startet die Kamera auf Wunsch automatisch die Aufnahme und schickt eine E-Mail.- Schwenk- und neigbare HD-IP-Überwachungskamera IPC-900.ptz- Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p) bei 25 Bildern/Sek.- Videokomprimierung: H.264 für hohe Bildqualität bei niedrigem Speicherbedarf, ideal für schnelle und flüssige Übertragung- Grosses Sichtfeld dank PTZ (Pan/Tilt/Zoom): schwenkt horizontal um 350° und vertikal um 90°- Optischer 5-fach-Zoom- 4 Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 25 Metern Reichweite- Bewegungserkennung: startet Aufnahme und alarmiert per E-Mail- Objektiv Brennweite: 2,8 - 12 mm, Bildwinkel: 106 bis 38°, Blende: f/1.2- Sony-Bildsensor mit 2 Megapixeln- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards 802.11b/g/n- Fernzugriff über Gratis-App für Android und iOS, erhältlich bei Google Play und im App Store- Fernsteuerbar per Internet-Browser: Explorer, Chrome, Firefox, Safari u.v.m.- Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP- Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 64 GB (bitte dazu bestellen)- Wetterfest: Schutzart IP66- Systemanforderung: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, OS X / macOS- Stromversorgung: 12-V-Netzteil (Kabellänge: 145 cm)- Masse: 10 x 14 x 16 cm, Gesamtgewicht: 1,1 kg- Kamera inklusive Netzteil, Netzwerkkabel (1 m), Montage-Zubehör, Software-CD-ROM und deutscher AnleitungPreis: CHF 319.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 359.95Bestell-Nr. NX4347Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4347-1340.shtml?vid=016">PTZ-Full-HD-IP-Überwachungskamera mit WLAN, Nachtsicht, 5x-Zoom und IP66</a>



