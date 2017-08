Drei Monats Koliken – und die Lösung nachts um 2 Uhr

(fair-NEWS)

Schreiende Babys kennen keine Uhrzeit – und wenn nach vielen Stunden des Versuchs, das Baby zum Schlafen zu bringen, selbiges auf die Idee kommt, nachts um zwei Uhr, am besten noch am Samstag, einen Kolikanfall zu bekommen, dann können schon mal die Nerven blank liegen.Was tun? Die Kinderärzte haben alle zu, die Klinik? Klar, man könnte in eine Klinik fahren, sich dort vier Stunden lang in einen unpersönlichen Wartesaal setzen und wenn man dann so gegen 6 Uhr morgens dran ist, von eine, vollkommen übermüdeten Arzt erfahren, dass es Koliken sind und dass diese im Babyalter durchaus normal sind. Es könnte etwas mit der Nahrung und der Umstellung des Babys zu tun haben. Helfen wird das wenig, es sei denn, man steht auf Krankenhäuser.Julia Nastasi ist selbst Mutter und Tagesmutter. Sie hat eine Webseite mit Tipps und einen elektronischen Ratgeber verfasst. All das ist auch Samstag nacht um 2 Uhr verfügbar. Es geht um Schreikinder und um Dreimonatskoliken bei Babys. Wer also Tipps sucht, wie man die eine oder andere Nacht doch noch ein paar Minuten Schlaf findet, dann ist diese Webseite der Anlaufpunkt: https://drei-monats-kolik.de



Bildinformation: Schnelle Hilfe bei Baby Koliken