Buchvorstellung: Nadelprobe: Erzählungen

„Die Zukunft ist offen“, sagt sich der Held der Titelgeschichte, während er zwischen Tatendrang und Ängsten taumelt. Hoffnungen und Zweifel, Mut und Zaudern, Veränderungen und Aufbruch sind die Themen der hier versammelten 18 Erzählungen.Nadelprobe: ErzählungenDiese Sammlung mit 18 Erzählungen ist eine Einladung zum Spiel mit Gedanken und der Fantasie. Die Seiten sind gefüllt mit dramatischen Wendungen, heiteren Überraschungen und sinnlichen Erlebnissen. Da vermischen sich Ängste und Aberglaube, muss ein Jüngling Drachen vertreiben, gerät eine Wanne in den Orbit oder setzen mysteriöse Begriffe für menschliche Körperteile Kinder in Erstaunen. Geschichten für ein unterhaltsames Lesevergnügen in der denkbar größten Bandbreite. „Die Zukunft ist offen“, sagt sich der Held der Titelgeschichte, während er zwischen Tatendrang und Ängsten taumelt. Hoffnungen und Zweifel, Mut und Zaudern, Veränderungen und Aufbruch sind die Themen der hier versammelten 18 Erzählungen. Sie orientieren sich nicht an Genres, sondern am Spaß am Erzählen und dem freien Spiel der Fantasie. Die Auswahl ist ein Rundgang durch Geschichten, die alle nach der Jahrtausendwende entstanden sind. Sie werden von alltäglichen Menschen mit ihren Nöten und Gedanken genauso bevölkert, wie von märchenhaften Figuren. Lesermeinung: "Geschichten mit Herz und Verstand."Produktinformation• Taschenbuch: 158 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (1. März 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1482631482• ISBN-13: 978-1482631487• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,9 x 20,3 cmÜber den Autor.Lutz Schafstädt ist 1960 geboren und lebt in Potsdam. Ins Berufsleben ist er nach einer technischen Ausbildung in der Elektronikindustrie gestartet. Später wechselte er in den Agenturbereich, um seine Begeisterung für das geschriebene Wort in Texten und Konzepten auszuleben. Begleitend dazu entstanden Kurzgeschichten und folgten erste Veröffentlichungen in Anthologien. Heute ist er freiberuflich als Texter und Autor tätig. Im EBook-Sonar stellt er andere Autoren und ihre Werke vor.Mehr Informationen gibt es unter© Christine Erdiç



Bildinformation: Frau Christine Erdiç