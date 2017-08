Procow ist jetzt Goldpartner der Etengo AG

(fair-NEWS)

Die Etengo AG aus Mannheim ist ein spezialisierter Personaldienstleister für die Rekrutierung von freiberuflichen IT Experten. Die Etengo AG deckt mit 47 Tätigkeitsschwerpunkten alle wichtigen Kompetenzen im Bereich der IT und im IT-nahen Umfeld ab. Die Etengo sorgt dafür, dass bei der Einsatzplanung stets die richtigen Experten mit den Auftraggebern sprechen. Das Unternehmen wurde vor fast zehn Jahren gegründet und gilt als eine der ersten Adressen auf dem deutschen Mark.In einer Umfrage erklärten die größten Unternehmen in Deutschland, sie rechneten mit einem schnellen technologischen Fortschritt am Arbeitsplatz. Sieben von zehn Unternehmen (69 Prozent) erwarten, dass Desktop und Notebook im Büroalltag spätestens in 30 Jahren ausgedient haben und von innovativen Technologien abgelöst werden.Für diese Aufgaben werden erfahrene freiberufliche IT-Ingenieure gesucht. Seit 2014 ist die Etengo AG vom Magazin "Focus" und anderen alljährlich als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschaland ausgezeichnet worden. Täglich bringen durchschnittlich 750 Etengo Freelancer ihr Wissen in deutschen Unternehmen ein.Die Procow UG aus Wetter an der Ruhr hat daher allen Grund stolz darauf zu sein, zum "Gold-Partner" der Etengo AG ernannt worden zu sein. Das bedeutet, die procow UG und Geschäftsführer Frank Wichert haben unter Beweis gestellt, besonders erfolgreiche Problemlöser zu sein. Sie wird künftig bei offenen Projektangeboten bevorzugt berücksichtig werden.Wie die anderen Gold-Partner verfügt auch die procow über exzellentes Fachwissen und umfangreiche Praxiserfahrung, die sie in mehreren Etengo-Projekten erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Die procow besitzt damit eine herausragend hohe Kompetenz und Erfahrung unter den IT-Freiberuflern."Wir heben uns damit aus der Masse von etwa 32.000 IT Experten ab, weil wir unsere besonderen Stärken, insbesondere im Projektmanagement, mehrfach unter Beweis stellen konnten", erklärt Frank Wichert, Geschäftsführer der Procow UG.Wer dazu nähere Informationen haben möchte, kann sie auf der Website www.procow.de nachlesen oder wende sich an die Zentrale der Procow.de mit der Telefonnummer 02335 910 905-0 oder per E-Mail: info@procow.de



Bildinformation: Procow Geschäftsführer Frank Wichert bei einem Vortrag