REUTHER-ENTERTAINMENTS nimmt Schlagerkünstler Duo GoldStars unter Vertrag

Auf Erfolgskurs mit Duo GoldStarsDer Deutsche Schlager ist derzeit so beliebt, wie selten zuvor. Umso mehr freut sich Geschäftsführer Hermann Reuther, dass sein Unternehmen REUTHER-ENTERTAINMENTS ab sofort das Künstlermanagement für das Schlager-Duo * <a href="http://reuthers.com/duo-goldstars.html">Duo GoldStars</a> * übernimmt. Das singende Ehepaar arbeitet derzeit an einer neuen CD und wird diese voraussichtlich noch dieses Jahr veröffentlichen. Damit hofft es an die Erfolge der beiden vorhergehenden Alben anknüpfen zu können. Mit REUTHER-ENTERTAINMENTS hat das Paar den passenden Partner an der Seite, um den bisherigen Erfolg fortführen und ausbauen zu können.Schlager-Duo aus BayernWas Musik angeht, so kann man Renate und Gerhard aus dem bayerischen Wachenzell im Altmühltal als Profis bezeichnen. Seit mehr als 20 Jahren haben sie sich der Schlagermusik verschrieben. Der große Durchbruch kam 2013 mit der Veröffentlichung ihres Albums "Es war die Nacht", welches Platz 17 in den österreichischen und Platz 47 in den deutschen Charts erreichte. Seitdem geht die musikalische Karriere der beiden nur noch steil bergauf und wird bald mit der Veröffentlichung des dritten Albums gekrönt. Die Musik vom * Duo GoldStars * handelt von Liebe und Träumen, sowie von Ängsten und Sorgen. All das, womit Schlagerfans sich identifizieren können. Und genau diese Authentizität ist es, die bei den Fans so gut ankommt.Professionelle Betreuung bei REUTHER-ENTERTAINMENTSDie exklusive Betreuung des * <a href="http://duo-goldstars.de">Duo GoldStars</a> * übernimmt Reuthers Artist Management, eine Division von REUTHER-ENTERTAINMENTS. Professionalität und jahrelanges Know-how in der Künstler- und Veranstaltungsbranche machen das Unternehmen zur ersten Wahl, wenn es um ausgezeichnete Betreuung und Promotion geht.Pressemitteilung > <a href="http://reuthers.com/pressemitteilung-reuther-entertainments-nimmt-schlagerkuenstler-duo-goldstars-unter-vertrag.html">REUTHER-ENTERTAINMENTS nimmt Schlagerkünstler Duo GoldStars unter Vertrag: Auf Erfolgskurs mit Duo GoldStars</a>



Bildinformation: Duo GoldStars und Hermann Reuther bei der Unterzeichnung des Management Vertrages