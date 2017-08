Buchvorstellung: Angst um Berlin – Ein unwahrscheinlicher Tag

(fair-NEWS)

Eine einzige Aussage könnte Berlin vor der Zerstörungswut eines Unbekannten retten, doch bei der Polizei stößt Susanne P. auf taube Ohren. Ein unwahrscheinlicher Tag nimmt seinen Lauf, als die erste Explosion die Stadt erschüttert.Empfohlen ab 18 JahrenTrailer:https://www.youtube.com/watch?v=EgznVk5mNegProduktinformationTaschenbuch: 432 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (31. August 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3741293954ISBN-13: 978-3741293955Format: Kindle EditionDateigröße: 767 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 432 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. September 2016)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01LSITJKOX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertÜber den Autor:Klaus-J. Teutloff wurde 1968 in Berlin geboren. Seine Kind- und Jugendzeit verbrachte er im Bezirk Neukölln. Nach der Schule lernte er den Beruf des Tischlers.Als junger Erwachsenen zog er nach Berlin-Kreuzberg und gründete dort eine Familie, aus der 1989 eine Tochter hervorging.2001 gab es einen Wendepunkt in seinem Leben. Er zog von Berlin nach Ennepetal (NRW), wo er auch heute noch, mit seiner zweiten Frau, sehr gern lebt.Zum Schreiben kam Klaus-J. im Jahr 2012. Er wollte seine Ängste vor dem Terror auf der Welt, gerade nach dem 11. September 2001, und seine Lebensgeschichte in Einklang bringen. Daher sind Teile dieses Buches autobiographisch.Den Bezug zu seiner Geburtsstadt hat er nie verloren. Gerade deshalb hat er sich Berlin und den dazu gehörigen Dialekt, als „Spielstätte“ und „Sprache“ für sein Buch ausgesucht.https://klausj-teutloff.jimdo.com/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Klaus-J. Teutloff