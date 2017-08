Stefan Zahm ist neuer Geschäftsführer der KESSEL Schweiz AG

(fair-NEWS)

Am 1. Juni 2017 hat Stefan Zahm seine Arbeit als neuer Geschäftsführer der KESSEL Schweiz AG aufgenommen. Die Schweizer Niederlassung des deutschen Entwässerungsspezialisten ist bereits seit 2014 als eigene Aktiengesellschaft im Nachbarland aktiv. Zahm übernimmt die operative Leitung der Gesellschaft und führt zusammen mit dem gesamten Verkaufs- und Serviceteam die Geschäfte. Dabei hat er sich für seine neue Tätigkeit ambitionierte Ziele gesetzt. "Gemeinsam wollen wir die Bekanntheit des Unternehmens KESSEL sowie des Produktesortiments steigern und dadurch unsere Marktposition in der Schweiz ausbauen", erklärt der neue Geschäftsführer der KESSEL Schweiz AG.Vielfältige BranchenerfahrungDer eidg. Dipl. Verkaufsleiter ist seit mehr als 25 Jahren in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärbranche (HLKS) tätig und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Verkaufs- und Kundendienstleiter in den Bereichen Gebäudeautomation, Wärmeerzeugung und HLKS. "Die hochwertigen Produkte, das damit verbundene riesige Marktpotential, der tolle Teamspirit sowie die familiäre Firmenkultur bei KESSEL haben mich vollends überzeugt. Ich freue mich auf die kommenden spannenden Aufgaben als Geschäftsführer der KESSEL Schweiz AG", begründet Zahm seine Entscheidung für diese neue berufliche Herausforderung.



Bildquelle: KESSEL AG