Malediven: Zurück zum Ursprung

Baa Atoll, Malediven, August 2017: Was ist authentisch maledivisch? Weißer Sand, türkisblaues Meer und Palmen. Dass die Malediven aber noch viel mehr zu bieten haben, sei es kulinarisch, kulturell oder stilistisch, beweist das neue Luxus Barfuß-Inselresort Milaidhoo Island.Maledivisches RestaurantEin maledivischer Besitzer, ein maledivischer General Manager, ein maledivischer Architekt und ein maledivischer Chef de Cuisine lassen gemeinsam die Malediven in ihrem Ursprung wiederauferstehen. So serviert das, wie ein traditionell maledivisches Boot geformtes, Restaurant Ba’theli lounge & restaurant maledivische Rezepte. Diese hat der Chef de Cuisine bei den Müttern und Großmüttern der maledivischen Mitarbeiter erfragt und anschließend modern interpretiert. Das kulinarische Team unter der Führung des maledivischen Chefkochs Ahmed „Seabass“ Sivath, kreiert moderne Variationen lokaler, traditioneller Gerichte und verwendet dabei Gewürze der alten Handelsrouten und erlesene Kräutermischungen, um den natürlichen Geschmack der Zutaten zu fördern und bestmöglich in Szene zu setzen.DesignVom einheimischen Architekten Mohamed Shafeeq gestaltet, wurden für alle 50 Villen Materialien und Mobiliar individuell für Milaidhoo kreiert und eigens hergestellt, so dass dieses einzigartige Design den zeitgemäß interpretierten Stil der Malediven versinnbildlicht. Die Stoffe von Bettüberwürfen und anderen Textilien in den Villen zieren traditionelle maledivische Muster und landestypische Handwerkskunst schmückt die Wände. Das holistische Konzept der Insel soll die Ursprünglichkeit der Malediven widerspiegeln.TeamDie Idee hinter der Insel ist es, die authentischen Malediven zurückzubringen und den Zauber dieser besonderen Natur und Kultur mit dem unaufdringlichen Luxus einer Privatinsel zu kombinieren – fernab von Glitter und Marmor. Nicht nur der Inhaber sondern auch ca. 70 Prozent des Teams sind Einheimische. Auch der General Manager Ahmed Shuhan, nach maledivischer Sitte „Shuhan“ genannt, blickt stolz auf seine Herkunft und erklärt unter anderem gerne traditionelle Fangmethoden der Maledivischen Fischer, wie auch sein Vater einer war. Er ist vom Konzept von Milaidhoo überzeugt:„Unsere Vision ist es, die authentischen Malediven zu zeigen ¬– Was auf den Malediven schon etwas Besonderes ist. Die Philosophie Milaidhoo’s ist es eine authentisch maledivische Erfahrung zu bieten, damit Gäste die wahren Malediven kennenlernen und etwas über sie lernen sowie gleichzeitig einen luxuriösen, entspannenden Urlaub genießen können.“### www.milaidhoo.com oder:Geschichte einer kleinen Insel: Milaidhoo Island auf den Malediven bietet neuinterpretierten, lässig-luxuriösen Insel-Lifestyle mit Fokus auf die Verbindung zur Naturschönheit, die den modernen Maledivenstil versinnbildlicht. Mit zurückhaltendem Understatement und dem durchdachten Luxus eines 5 Sterne Boutique-Resorts auf 5,4 Hektar, zelebriert Milaidhoo stolz die Wurzeln der Malediven. Im wunderschönen Baa Atoll, nahe dem UNESCO Biosphären Reservat, gelegen, ist das 50-Villa Inselretreat nur eine halbe Stunde vom internationalen Flughafen Malé entfernt. Auf Milaidhoo finden Gäste ihr zweites Zuhause im Indischen Ozean: stylisch, vertraut und naturnah. Milaidhoo Maldives ist Mitglied von The Small Luxury Hotels of The World.



Bildinformation: Malediven: Zurück zum Ursprung