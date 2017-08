Höchst zukunftsorientiert - ZimmerMeisterHaus-Gruppe® überzeugt auch im mehrgeschossigen Holzbau

(fair-NEWS)

Der nachwachsende Baustoff Holz spart wertvolle Energie und wartet mit vielen herausragenden Vorteilen auf. Die guten Dämmeigenschaften des Materials sorgen für behagliche Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Nachhaltige und ansprechende Architekturprojekte mit Holz – im intelligenten Mix mit anderen gesunden Baustoffen – bauen die erfahrenen Manufakturen der Gruppe ZimmerMeisterHaus®.Holz ist in Deutschland ausreichend vorhanden und schont dank kurzer Transportwege unsere Umwelt.Nicht zuletzt durch neue Technik und Konstruktionen wird das Material zum Trendbaustoff und zunehmend für mehrgeschossige Wohnungsbauten eingesetzt. Die Manufakturen der Zimmer-MeisterHaus-Gruppe® zeigen mit individuellen Konzepten einer wissenschaftlich entwickelten Holzbetonsystembauweise ihre Kompetenzen im Hausbau.So auch in Uhldingen am Bodensee. Hier hat die ZimmerMeisterHaus-Manufaktur BauBarthWohnbau am Ortsrand von Mühlhofen ein dreigeschossiges Holz-Beton-Systemobjekt erstellt. Dafür wurde von den engagierten Experten ein Gebäudekonzept entworfen, das alle bauphysikalischen Anforderungen mehr als erfüllt und maximale Individualität für Baufamilien gewährleistet. Als Mehrgeschosser ist das Gebäude derzeit voll im Trend: die Bauweise punktet mit viel Flexibilität und frei einteilbaren Räumen.In dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus befinden sich fünf Wohnungen, jeweils zwischen 45 und 114 Quadratmeter groß. Aus der Tiefgarage gelangt man direkt in die gewünschte Etage, oberirdische Stellplätze kann man zusätzlich nutzen. Wohnungs- und Hauseingangstüren sind mit Mehrfachverriegelung ausgestattet sowie mit Schließ- und Sprechanlage. Das Gebäude wartet mit besonders guten Energiewerten auf und hat auf breiter Front nur gesunde Baustoffe zu bieten. Alle Decken und Wände sind aus heimischen Hölzern gefertigt. Lediglich der Treppenhauskern ist als aussteifendes Element aus Beton gebaut. Dach und Decken sind aus sichtbarem Massivholz. Weitere gesunde Materialien wie Holzweichfaser, offenporiger Naturgips und edles Massivholz-Parkett ergänzen das Hauskonzept.Das Dämm-Material der Wahl für alle Bauteile ist nichtbrennbare Öko-Mineralwolle. Zum Beispiel als 260 mm starke Dämmschicht im Tragwerk der Wände sowie als Infrarot-Vakuumdämmung kombiniert mit Holzweichfaser für das Dach. Holzweichfaser als Vollwärmeschutz ist stark wärmedämmend und zugleich besonders gut geeignet als sommerlicher Wärmeschutz.BauBarthWohnbau legt besonderes Augenmerk auf einheimische Hölzer, natürliche Oberflächen und besonders lichtdurchflutete Räume mit viel Sonneneinstrahlung. Viele der großen Fenster sind im Gebäude nach Süden ausgerichtet. Barrierefrei ist das Haus durch die rollstuhlgerechte Planung. Ein Aufzug, breite Treppen und Türen sowie extra breite Tiefgaragenstellplätze, großzügige Wendekreise und schwellenlose Terrassentüren erleichtern den Bewohnern den Alltag. "Wir haben hohen Wert auf die Aspekte des barrierefreien Bauens gelegt“ erklärt Hubert Barth „um eine lange Nutzung der Wohnung und des Hauses für die Eigentümer allein und ohne fremde Hilfe zu ermöglichen.“Die Bauteile der Häuser werden in Owingen bei Überlingen präzise gefertigt – von den Aussenwänden mit Fassade bis hin zu den Wohnungstrennwänden und Deckenelementen. Erst wenn alle Wand-, Dach- und Deckenelemente produziert sind, transportiert man das Objekt zum Grundstück. Dort wird es von den Experten der ZimmerMeisterHaus Manufaktur binnen weniger Tage aufgestellt und abgedichtet. Besonders zügig und ohne Trocknungs- oder Wartezeiten kann man anschließend mit dem Innenausbau beginnen.Wer einmal in einem Holzhaus war, kennt den UnterschiedNicht nur die Umwelt profitiert: Holz ist Natur pur – und gut fürs Wohlbefinden. Man kann es riechen und spüren, es fühlt sich gut an, altert schön und ist belastbar. Besonders die anheimelnde Atmosphäre durch einzigartige sichtbare Massivholz-Decken und Dach wirken warm und angenehm. Dank der wärmedämmenden Konstruktion fühlen sich die Oberflächen selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen nie wirklich kalt an. In einem Naturholzhaus wird man sich auf jeden Fall sofort wohlfühlen. Dabei ist das Material vielseitig einsetzbar – und man kann damit auch ungewöhnliche Bauwünsche umsetzen.Die energieeffiziente Konstruktion reduziert Energie- und Heizkosten enorm. Nicht zuletzt zahlt sich durch die günstigen Zinsen der Förderungen die Investition in ein gesundes Holzgebäude als gute Altersvorsorge aus.Holzsystemhäuser erfüllen die hohen Anforderungen an Statik, Brandschutz und Schallschutz Wärmeschutz ebenso und besser als alle anderen Bauweisen. Clever gedämmt – als Plus-Energie-Haus im KfW40-Standard errichtet - hat das Gebäude der Manufaktur BauBarthWohnbau einen Heizwärmebedarf von 39 kWh/m²a. Die mittleren U-Werte bei Fenstern und Fenstertüren liegen bei 0,8 W/m²K. Das Energiekonzept punktet zudem mit einer Wärmepumpe, die vorrangig die Erträge aus der Solaranlage als Wärmequelle nutzt. Auf dem Dach erzeugen 28 m² thermische Solarzellen Sonnenenergie für den Erdtank, Warmwasser und Heizwärme. 600 Meter Leitungen wurden unter der Bodenplatte verlegt, um das Erdreich aufzuheizen und bei Bedarf diese Energie später wieder in der Wärmpumpe zu verarbeiten. Die PV Anlage mit Speichertechnik deckt den Allgemeinstrom ab, Überschuss kann zudem noch ins Netz eingespeist werden.Allergiker werden die individuell schaltbare kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung besonders zu schätzen wissen, denn sie führt zu einem besonders angenehmen Raumklima, und spart viel Energie und damit Kosten. Garantiert sind bei diesem Bauvorhaben auf lange Sicht fünf- bis sechsfach geringere Kosten für Heizung und Warmwasser. Durch Photovoltaikanlage und die entsprechenden Speicher wird mehr Energie erzeugt, als das Haus im allgemeinen Bereich verbraucht.Vom Holzbau überzeugt„Die Vorteile der wohngesunden Holzbetonsystembauweise sehe ich in der Reduzierung des Energiebedarfs, der zeitsparenden Vorfertigung der Holzbau-Elemente und in der heimischen Wertschöpfung – kombiniert mit einem anspruchsvollen Raumkonzept.“ erläutert Hubert Barth, Diplom Ingenieur Architektur und geschäftsführender Gesellschafter der Firma BauBarthWohnbau „Bei unseren Projekten wird zudem mehr Energie produziert als verbraucht. Wir setzen seit knapp 50 Jahren auf die guten Umweltwerte des Naturbaustoffs und bauen aktuell neben klassischen Ein- und Zweifamilienhäusern verstärkt nachhaltige, wohngesunde und langlebige mehrgeschossige Gebäude. In allen Bereichen des Bauens wird der Baustoff Holz als gesund, langlebig und äußerst flexibel immer mehr bevorzugt.Mehr Informationen gibt es unter www.baubarth.com und www.zmh.com



Bildinformation: Wohngesunde Bauweise: Mehrgeschossiges Holzgebäude der Manufaktur BauBarthWohnbau - Mitglied der deutschlandweit aktiven ZimmerMeisterHaus-Gruppe®