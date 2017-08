brainLight-Produktneuvorstellung: Achtsamkeitsprogramme

(fair-NEWS)

Mit der Vorstellung des neuen Produkts "Anleitungen zur Achtsamkeit" stößt brainLight als Marktführer für Entspannungstechnologien eine neue Tür auf. Die 10 Programme leiten zur Achtsamkeit in mehreren Schritten an und kommen damit dem Bedürfnis nach Entschleunigung nach, das in breiten Schichten unserer Gesellschaft präsent ist. Neu an den Programmen, die von dem bekannten Psychologen und Neurowissenschaftler Dr. Ulrich Ott entwickelt und persönlich gesprochen werden, ist die Vermittlung von Achtsamkeitstechniken während der geistigen und körperlichen Entspannung. Wie in allen brainLight-Programmen werden die Anleitungen und Übungen durch audio-visuelle Tiefenentspannung auf Knopfdruck und wahlweise auch körperliche Entspannung durch Shiatsu-Massage unterstützt. Es handelt sich damit um ein sogenanntes 2 in 1-Produkt.Erhältlich sind die Achtsamkeitsprogramme ab sofort für die <a href="www.brainlight.de/produkte/bl-synchros/">Touch Synchros</a> und die <a href="www.brainlight.de/produkte/komplettsysteme.html">brainLight-Komplettsysteme</a>, die aus einem audio-visuellen Entspannungssystem und einem Shiatsu-Massagesessel bestehen. Jedes der Programme hat eine Dauer von 10 Minuten und ist mit Musik unterlegt.In den ersten 5 Sitzungen vermittelt der Autor der Programme, unter anderem bekannt durch sein Buch "Meditation für Skeptiker", die grundlegenden Aspekte von Achtsamkeit, verbunden mit Übungen, mit denen Aufmerksamkeit, Körperwahrnehmung, geistige Offenheit und positive Emotionen entwickelt werden können. Die nachfolgenden Sitzungen befassen sich mit Anwendungen im Alltag, der achtsamen Kommunikation, der achtsamen Arbeit und dem achtsamen Genießen. In der abschließenden 10. Sitzung werden einige der Übungen und zentralen Aussagen aus den vorherigen Sitzungen nochmals wiederholt, um die Erinnerung aufzufrischen und dem Anwender ein Gesamtbild der vielen Facetten von Achtsamkeit zu vermitteln.Eine brainLight-Anwendung gestaltet sich wie folgt: Geistig entspannen Anwender*innen durch Licht- und Tonstimuli, die sie über Visualisierungsbrille und Kopfhörer wahrnehmen. Die Kombination von audio-visueller Stimulierung mit der Massage macht die brainLight-Anwendung zu einem Rundum-Wohlfühlerlebnis, das für geistige Entspannung und körperliche Regeneration sorgt sowie stressbedingten Krankheiten vorbeugt.



Bildinformation: Die brainLight-Achtsamkeitsprogramme leiten zur Meditation an und entspannen zugleich.