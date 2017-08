Systemaufstellungen: jetzt kennenlernen, auffrischen, austauschen

(fair-NEWS)

Für die einen klingt es nach Hokuspokus, andere schwören darauf und lösen damit Probleme im beruflichen wie privaten Bereich: Systemaufstellungen. Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass Systemaufstellungen funktionieren. "Wichtig ist, dass der durchführende Leiter der Aufstellung umfangreiche Erfahrung mitbringt, Empathie für Menschen hat sowie auf Augenhöhe mit den Beteiligten agieren kann", so Dr. Susanne Lapp, die in ihrem Institut für Persönlichkeitsentwicklung in Frankfurt am Main regelmäßig Systemaufstellungen durchführt.Der nächste Termin für einen offenen Abend ist der 24. August 2017 in den Räumlichkeiten von WildWechsel. Der Offene Abend Systemaufstellungen findet ab sofort jeden vierten Donnerstag eines Monats statt und eignet sich für jeden, der Systemaufstellungen bei Dr. Susanne Lapp kennenlernen oder seine Kenntnisse auffrischen möchte. Außerdem können sich Gleichgesinnte untereinander austauschen.Systemaufstellungen eignen sich für die Bearbeitung von Themen, die die Familie betreffen, den beruflichen Erfolg sowie Selbstsabotage-Programme. Außerdem ermöglichen sie, die Botschaft von körperlichen Symptomen zu verstehen. "Wer ein eigenes Thema hat, das kurz angeschaut werden soll, ist genauso willkommen wie jemand, der Systemaufstellungen erst einmal aus der Beobachterperspektive kennenlernen möchte", erklärt Dr. Susanne Lapp. "Wer sich eine umfassende Aufstellung wünscht, ist im Rahmen der Aufstellungsseminare am Wochenende besser aufgehoben."Die Teilnahme ist ebenfalls empfohlen als Begleitung der Ausbildung zum Systemcoach oder auch nach deren Ende für den Austausch und die Supervision.Der nächste Offene Abend Systemaufstellungen findet am 24.08.2017 von 19:30 bis ca. 21:30 Uhr in den Räumen von WildWechsel statt. <a href="www.wildwechsel.biz/veranstaltungen/offener-abend-systemische-aufstellungen-24-august-2017">Hier</a> geht"s direkt zur Anmeldung.Nähere Informationen über Dr. Susanne Lapp und WildWechsel - Institut für Persönlichkeitsentwicklung - unter: <a href="www.wildwechsel.biz"> www.wildwechsel.biz</a>



Bildinformation: Expertin für Systemaufstellungen Dr. Susanne Lapp