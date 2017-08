Auf der Cadolzburg wird wieder gekämpft

(fair-NEWS)

"Erleben Sie eine Zeitreise" lautet die Einladung der Burgenstraße, die vorbei an mehr als 90 Burgen und Schlössern von Mannheim bis nach Prag führt. Eine solche Zeitreise können Besucher auf einzigartige Weise ab sofort im ersten Burgerlebnismuseum in Deutschland auf der Cadolzburg rund 25 Kilometer westlich von Nürnburg erleben: mit einer Datenbrille sind sie "live" bei einem spätmittelalterlichen Turnier dabei. Dieses virtuelle Erlebnis ist erstmals in einem deutschen Museum mit historischer Themenstellung zu erleben. Außerdem erklärt die Ausstellung "HerrschaftsZeiten! Erlebnis Cadolzburg" anschaulich, wie die Hohenzollern vor 600 Jahren in Franken und Brandenburg regiert und gelebt haben. Interaktive Medienstationen, Originalobjekte sowie aufwändige Reproduktionen machen die Blütezeit der Cadolzburg im 14. und 15. Jahrhundert für die Besucher lebendig. Fast 37 Millionen Euro wurden in den Wiederaufbau der Cadolzburg investiert. Sie ist die neue große Attraktion an der Burgenstraße, die durch die Landschaften des Neckartals, der Fränkischen Schweiz, des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges bis nach Böhmen führt. Die Touristikroute gewährt Reisenden einen historischen Einblick in Mittelalter, Barock und Klassizismus. Weitere Informationen unter www.burgenstrasse.de Dass das Konzept der Cadolzburg aufgeht, zeigen die hohen Besucherzahlen allein in den ersten beiden Wochen nach Ausstellungseröffnung: Mehr als 10.000 Besucher stürmten das Mitmach-Museum. Damit gibt es nun - nach dem Deutschen Burgenmuseum auf der Veste Heldburg in der Nähe von Coburg - mit der Cadolzburg eine weitere, spannende Anlaufstelle für historisch interessierte Gäste an der Burgenstraße.Der Markt Cadolzburg gelangte um das Jahr 1250 in den Besitz der hohenzollerschen Burggrafen zu Nürnberg. Aus dieser Zeit stammen auch die ältesten Teile der Burg. Im 14. Und 15. Jahrhundert wurde die Burg zum Zentrum ihrer Herrschaft in Franken. Cadolzburg blieb über 200 Jahre lang bevorzugter Wohnsitz der fränkischen Hohenzollern und empfing Fürsten, Könige und Kaiser als Gäste. Der Niedergang gipfelte im Verlassen der Burg Ende des 18. Jahrhunderts. Ende des Zweiten Weltkrieges fiel die Burg einem Artilleriebeschuss zum Opfer und brannte nahezu völlig aus. Danach blieb sie in Trümmern liegen, bis 1982 mit dem Wiederaufbau begonnen wurde. Das nun eröffnete Erlebnismuseum lässt das alte Leben auf der Burg in neuem Licht erstrahlen. Infos unter www.burg-cadolzburg.de



Bildinformation: Mit einer Datenbrille erleben Besucher ein spätmittelalterlicher Ritterturnier auf der Cadolzburg. (Bildquelle: Jörg Rofeld)