Sechs Tipps für Abkühlung an heissen Tagen

1. Die richtigen Lebensmittel bei Hitze essenBeim Schwitzen verliert der Körper Wasser und Mineralstoffe, daher sollten leicht verdauliche und wasserhaltige Lebensmittel auf dem Speiseplan stehen.Empfehlenswert sind z.B. Gurken, Wassermelonen oder Tomaten. Vegetarische und vegane Kost ist an heißen Tagen leichter bekömmlich als fettreiche tierische Produkte. Ein guter Grund für viele fleischfreie Tage im Sommer. Lieber zu Fisch oder Meeresfrüchten greifen. Unser Tipp: Obst und Gemüse als Smoothies verarbeiten, das sorgt direkt auch für mehr Flüssigkeit. Auf zuviel Süsses und Kohlehydrate (Brot, Nudeln) sollte bei sommerlichen Temperaturen ebenfalls eher verzichtet werden.2. Auf Kaffee und Alkohol verzichtenKaffee regt den Kreislauf an, doch kurz nach dem Energieschub sackt der Kreislauf wieder ab. Diese Belastung sollten Sie Ihrem Körper bei der ohnehin schon anstrengenden Hitze nicht antun. Auch Alkohol belastet den Kreislauf bei hohen Temperaturen unnötig, denn er entzieht dem Körper Flüssigkeit, welche Sie gerade jetzt dringend benötigen.3. Beine und Arme kühlenEine gute Erfrischung erreicht man durch das Kühlen von Armen und Beinen. Folgende Maßnahmen können hier helfen:Feuchte SockenEine Wärmflasche mit kaltem WasserEiswürfel oder Kühlpads an Handgelenke oder in die Armbeuge haltenEine Schüssel mit kaltem Wasser unter dem Schreibtisch für die Füße4. Den Ventilator einschaltenEine Klimaanlage hat nicht jeder und ausserdem empfinden viele Menschen Klimaanlagenluft als unangenehm. Zudem ist der Energieverbrauch einer solchen Anlage sehr hoch und man kann sich leicht erkälten.Eine bessere Alternative sind Ventilatoren. Ein Standventilator hat den Vorteil, dass er flexibel in mehreren Räumen abwechselnd aufgestellt werden kann. Neben den üblichen Modellen aus dem Baumarkt gibt es inzwischen auch schon hochwertige Exemplare, die z.B. mit Tripod (Dreibeingestell) aus Holz und stylischem Metallkäfig den Wohnraum verschönern. Sehr nützlich sind auch energiesparende Deckenventilatoren. Sie bringen die Raumluft in Bewegung und sorgen so für kühlende Lüftchen, ohne dass es zieht. Modelle mit einer Lampe können anstelle einer Deckenleuchte installiert werden.Tipp: auch im Winter lassen sich mit Ventilatoren Heizkosten sparen, wenn der Deckenventilator "rückwärts" dreht. Er verteilt dann die warme Luft unter der Zimmerdecke im Raum, ohne dass unten ein störender Luftzug zu spüren ist.5. Warm duschen lässt besser schlafenSchlafprobleme im Sommer sind keine Seltenheit, da die Körpertemperatur sich nachts eigentlich absenkt und quasi auf Standbymodus geht. In heissen Sommernächten benötigt unser Körper ein wenig Unterstützung: eine lauwarme Dusche vorm Schlafengehen hilft dem Körper, die Hitze nach aussen abzugeben. Auf keinen Fall richtig kalt duschen, denn dabei ziehen sich die Blutgefässe zusammen und der Körper wird wieder zur Durchblutung und Erwärmung angeregt.6. Die richtige Kleidung wählenBei Hitze sollte man luftige, weite Kleidung aus Leinen, Baumwolle oder Seide tragen. Stoffe aus Kunstfaser meiden, denn darunter staut sich die Wärme und es gibt keinen Luftaustausch. Helle Kleidung ist besser als dunkle, denn dunkle Farben absorbieren die Wärme.Casabruno.com



Bildinformation: Casa Bruno´s Tipps für die Hitze an Hundstagen