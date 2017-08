Neuer Senior Key Account Manager für ReachAd

(fair-NEWS) München, 09. August 2017__ ReachAd, exklusiver Online-Vermarkter und Full-Service-Agentur für Digitalmarketing, verkündet personellen Zuwachs: Ab sofort ist Dilaver Günal als Senior Key Account Manager an Bord. In seiner neuen Position beim Online-Marketing-Spezialisten hat er künftig die Verantwortung für die Neukunden-Akquise sowie die Betreuung von Bestandskunden inne.



Mit Dilaver Günal hat ReachAd einen weiteren erfahrenen Kopf gewonnen, der das stetige Ziel der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Verbesserung der jeweiligen Unternehmensstrategien sowie die Neukunden-Akquise perfekt unterstützen und vorantreiben wird. Er kommt aus der Digital-Branche und greift auf eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Werbeeinkauf, Kampagnenauslieferung und Kundenbetreuung zurück. Sowohl seine Zeit bei der Arena Direkt GmbH, wo er ebenfalls als Senior Key Account Manager tätig war und die Vermarktung der MaxiLife-Liste verantwortete, als auch in seiner Eigenschaft als Marketing Manager bei Burda Direct Interactive, in der er als Medieneinkäufer für die Bereiche E-Mail und Display verantwortlich war, zahlen auf seine heutige Online-Marketing-Expertise ein. Mit diesen und seinen zusätzlichen Kenntnissen in den Bereichen Sales und Projektmanagement hat ReachAd den richtigen Mann für diese Position gefunden.



"Wir sind stets auf der Suche nach interessierten und engagierten Talenten, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über die Digitalbranche bei uns einbringen wollen. Mit Dilaver gewinnen wir einen versierten Experten, der nicht nur bestens in der Branche vernetzt ist, sondern sich in der Vergangenheit bereits als Online-Marketing-Experte bewiesen hat. Er wird unser Team aus erfahrenen Spezialisten bei der Kundenbetreuung und -Akquise verstärken und für neue Impulse sorgen", erklärt Karl Ott, CEO von ReachAd.



Wer sich ebenfalls für eine Karriere im Display-, Performance- oder E-Mail-Marketing interessiert, findet hier weitere Stellenangebote: reachad.de/unternehmen/karriere.