Authentischer Luxus im griechischen Paradies

Chalkidiki, Juli 2017: Exklusive Privatsphäre, traumhafte Sandstrände und der mediterrane Charme Griechenlands – wem das noch nicht genug ist, der ist im Danai Beach Resort & Villas genau richtig. Damit Gäste sich im gewohnten Rundum-Luxus des Resorts niemals langweilen, bietet das Team des Luxushotels regelmäßig neue und einzigartige Angebote.Exklusive Gaumenfreuden und traumhafte RomantikIn dem Luxusresort auf der ägäischen Halbinsel Chalkidiki trägt das Personal Sorge dafür, dass es Gästen niemals langweilig wird. Neben dem vielfältigen Angebot des Resorts, wie Spa-Treatments direkt an den Klippen der Ägäis oder ein Gourmetdinner im Hauben-Restaurant „The Squirrel“, werden mit viel Freude und Liebe zum Detail ständig neue kreative Ideen für Unterhaltungs- und Erholungssuchende kreiert: Von einem romantischen Bad mit Rosenblättern auf der Terrasse der eigenen Villa über private Yogastunden in den eigenen vier Wänden, die ganz individuell an die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste angepasst sind. Das Team des Danai Beach Resort & Villas scheut hier keine Mühen und so kann es auch mal vorkommen, dass ganz exklusiv für Gäste der Mond über dem Privatstrand des Resorts vom Himmel geholt wird und sich bei kleinen, persönlich gestalteten Events wie dem „Maria Callas Abend“ mit Champagner und Fackeln am Meer entspannen lässt.Natur und Kultur purNicht nur im Luxushotel an sich, sondern auch in dessen Umgebung gibt es viel zu entdecken. Das Resort erfüllt jeden Ausflugswunsch individuell und gibt Tipps, Landkarten und Picknickkörbe mit auf den Weg. Etwa 100 Kilometer sind es vom Hotel bis nach Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Die kosmopolitische Metropole lockt mit Designerläden, Museen und Casinos. Die legendäre Mönchsrepublik Athos sowie der unberührte Norden von Chalkidiki mit seinen malerischen Bergdörfern sind ebenfalls reizvolle Ziele. Im Hotel kann der Gast regionale Lebensmittel wie Wein, Olivenöl und Honig bei traditionellen Verkostungen probieren. In der Hochsaison finden außerdem Konzertabende statt.



Bildinformation: Authentischer Luxus im griechischen Paradies