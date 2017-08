Überweisungsscheine automatisch ins SAP System

(fair-NEWS)

tangro bringt eine neue Software zur automatisierten Verarbeitung von Überweisungsscheinen auf den Markt.<a href="https://www.tangro.de/loesungen/ueberweisungsscheine/"> tangro IS-H</a> Case übernimmt das elektronische Erfassen, Prüfen und Ablegen der Überweisungen und sorgt damit für eine erhebliche Beschleunigung der Verarbeitung dieser Belege. Unstimmigkeiten werden systemseitig erkannt und können sofort korrigiert werden. Damit wird die Qualität der Stammdaten kontinuierlich verbessert. Durch die elektronische Ablage am richtigen Ort kann der Beleg jederzeit schnell wieder eingesehen werden.Überweisungen werden von Ärzten für Weiterbehandlungen im Krankenhaus ausgestellt und spielen für Gesundheitseinrichtungen eine wichtige Rolle bei der Behandlung des Patienten sowie zur Abrechnung der erbrachten Leistung. tangro IS-H Case digitalisiert den Beleg, erkennt die Inhalte automatisch und gleicht diese mit den Arzt- und Kassenstammdaten in SAP IS-H ab.Korrekte Überweisungsscheine werden ohne jegliches manuelle Eingreifen in Sekundenschnelle verarbeitet. Überweisungsscheine, bei denen das System Abweichungen festgestellt hat, führt tangro in Arbeitslisten auf, die sich nach verschiedensten Kriterien und Anforderungen selektieren lassen. Zur Nachbearbeitung werden neben den ausgelesenen Inhalten auch vorhandene Daten aus SAP IS-H sowie das gescannte Dokument-Bild angezeigt. Damit ist eine Korrektur besonders schnell und einfach möglich. Die nachträgliche Recherche wird durch die elektronische Ablage und korrekte Zuordnung erleichtert. Der Beleg ist - etwa im Behandlungsfall - sofort wieder auffindbar."Wir werden mit tangro IS-H Case eine erhebliche Arbeitserleichterung für unsere Mitarbeiter erreichen. Überweisungen werden künftig in wenigen Minuten verarbeitet", sagt Berthold Leiter vom Universitätsklinikum Heidelberg, wo die Software demnächst in den Produktivbetrieb geht.



Bildinformation: Für Gesundheitseinrichtungen: tangro Software zur automatisierten Verarbeitung von Überweisungen.