Der Kopf soll auch gut schlafen

Dass gute Matratzen wichtig für einen erholsamen Schlaf sind, ist keine neue Erkenntnis. Ebenso die, dass erholsamer Schlaf eminent wichtig für ein gutes Wohlbefinden ist. Wie man sich bettet so liegt man, sagt ein altes Sprichwort. Dass zum guten Betten auch ein passendes Kopfkissen dazu gehört, rückt immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Immerhin 40% der Ausfalltage in der Arbeitswelt werden durch Skelettprobleme verursacht. Der volkswirtschaftliche Schaden ist immens. Aber ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Schäden ist es jeder einzelne Mensch der täglich schmerzlich darunter leidet und dem es nicht gut geht. Und damit es den Menschen gut gehen kann, haben die Schlafexperten des Bettwaren-Shop unter der Eigenmarke "Traumschlaf" ein Nackenstützkissen entwickelt, das für die Körpermaße des Einzelnen sauber und einfach mit Hilfe des Online-Konfigurators auswählbar sind.Durch die Umstände in der modernen Arbeitswelt werden viele der Skelettprobleme, die uns heute plagen, verursacht. Wir sitzen zu viel in falscher Haltung und haben zu wenig Bewegung, um den Bewegungsapparat entspannt und locker zu halten. Im Durchschnitt haben wir nur noch 10% von der eigentlichen Bewegungsfähigkeit unserer Schultergelenke! Soll heißen, wir nutzen nicht mehr oder wir können nicht mehr nutzen. Verkürzte Muskeln verursachen ungleiche Belastungen im Nackenbereich. Das wiederrum verändert die Position der Nackenwirbel und verursacht Schmerzen. Durch falsches Liegen werden die Muskeln und Wirbel in einer falschen Position gehalten. Manche kennen das Problem aber kaum die Ursache - wenn sie aufwachen tut ihnen das Genick weh. Matratzen, die gut für den Rücken sind, werden uns täglich angeboten. Auch im Sortiment von "Traumschlaf" – der Eigenmarke von Bettwaren-Shop – sind solche Matratzen zu finden. Allerdings ist der Bewegungsapparat unterhalb des Genicks nur die halbe Miete, und deshalb ist ein passendes Kissen natürlich auch wichtig. Nur, wer den Kopf richtig lagert, schöpft das Potential eines möglichen erholsamen Schlafes vollständig aus. Ein wenig Geduld ist dabei natürlich von jedem einzelnen gefordert. Der Körper braucht seine Zeit, sich an die neue Schlafumgebung zu gewöhnen. Genauso wie er sich vorher an eine schlechte Umgebung gewöhnt hatte. Aber das Ergebnis ist es allemal wert.Der Trend geht schon lang vom klassischen Kissen mit den 80x80 cm Abmessungen hin zum "halbierten" Maß 80x40 cm. Die Erkenntnisse der Schlafforscher haben gezeigt, dass dieses Maß dem klassischen Maß gegenüber entscheidende Vorteile hat. Bereits heute sind es 30% der Kunden des Bettwaren-Shop, die ihre Kissen im halben Maß bestellen. Umso erstaunlicher ist diese Zahl, wenn man sich klar macht, dass diese Bettthematik bisher nicht im Fokus der Betrachtungen stand.Die Experten von Bettwaren-Shop.de haben ihre langjährige und intensive Erfahrung im Bereich Bettwaren, Matratzen und Betten genutzt und unter der Eigenmarke „Traumschlaf“ ein Nackenstützkissen in 6 unterschiedlichen Höhen entwickelt. Die individuell richtige Höhe können Kunden ganz einfach online mit dem Traumschlaf-Kissenkonfigurator ermitteln. Das Nackenstützkissen in 6 unterschiedlichen Höhen, von 7 – 12 cm, misst 32 x 60 cm und passt somit optimal in jeden Bezug der Größe 40 x 80 cm.Das Konzept für den Nackenstützkissen-Konfigurator basiert auf dem bereits bewährten Traumschlaf-Matratzenkonzept des Unternehmens. Außerdem steht die Eigenmarke Traumschlaf auch für ein gesundes Körperklima das in vielen Produkten im Bereich Bettwaren und Bettwäsche zu finden ist.Die Kissen sind auf einem viskoelastischen Spezialkern mit Gel-Ausstattung aufgebaut, der sich dem Körper optimal anpassen kann. Mit diesem Kern bieten die Nackenstützkissen eine perfekte Lagerung für Kopf und Nacken. Der Außenbezug ist aus hochwertigem Tencel und ist abnehm- und waschbar. Also hervorragend auch für Allergiker geeignet, wie es die Erfahrungen mit der Marke Traumschlaf schon vielfach gezeigt haben. Ein seitliches Klimaband sorgt, wie auch bei den Matratzen, für die besondere Atmungsaktivität der Kissen und einem gesunden Klima für den Kopf im Schlaf.Passende Bezüge können gleich aus dem vielfältigen Sortiment des Bettwaren-Shop dazu geordert werden. Es sind ganz normale Bezüge, die aber falls notwendig vom Nähservice des Bettwaren-Shop, angepasst werden können - ganz gleich, ob der Bezug aus Mako Satin, Seersucker, Biber oder Jersey besteht. Die Bezüge können die Kunden aus den Sortimenten bekannter Herstellermarken wie Joop, Marc O´Polo oder beispielsweise Esprit auswählen, oder aber auch bei Anbietern von Ökotextilien wie z.B. Cotonea - alle im großen Sortiment des Bettwaren-Shop im Angebot.Ein gut ausgeruhter Kopf trägt entscheidend dazu bei, dass ich mich besser fühle, ganz abgesehen von meiner Leistungsfähigkeit bei der Arbeit. Aber entscheidend ist letztendlich mein eigenes Wohlgefühl, das Tage für mich gut werden lässt. Holger Genkinger und seine Mitarbeiter im Bettwaren-Shop haben das verstanden.Weitere Informationen: www.bettwaren-shop.de



Bildinformation: Jeder Körper ist anders- Neuer Nackenstützkissen-Onlinekonfigurator basiert auf bewährten Traumschlaf-Matratzenkonzept. Quelle: fotolia.com @ L-shotsstudio