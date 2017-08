Karriere und Beruf mit Tempo-Team Personaldienstleistungen

(fair-NEWS)

Offenbach am Main, 09. August 2017 - Tempo-Team ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Bereich Personaldienstleistungen, Personalvermittlung und Zeitarbeit. Auch 2017 wird das Unternehmen wieder in der Liste der Top-Personaldienstleister von FOKUS Business geführt. Zufriedenheitswerte von Kunden und Mitarbeitern von über 90 Prozent bestätigen ein bemerkenswertes Ansehen des Unternehmens sowohl als Arbeitgeber als auch als Dienstleister für seine Kunden. Einblicke in die Welt des modernen Personaldienstleisters gibt nun ein Unternehmensvideo, bei dem die Mitarbeiter selbst im Mittelpunkt stehen."Erfahrung, Menschlichkeit, Spaß und Leidenschaft sind Kernbegriffe, die uns beim Dreh des neuen Unternehmensvideos spontan einfielen und die viel über Tempo-Team Personaldienstleistungen aussagen", berichten hierzu die Protagonisten. "Freude am Job und Leidenschaft zeichnen unsere Arbeit für unsere Kunden ebenso wie für unsere Arbeitnehmer und Bewerber aus. Hierbei schöpfen wir aus jahrzehntelanger Erfahrung. Und ganz klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt! Denn bei Tempo-Team Personaldienstleistungen geht es immer um die Menschen."Uwe Beyer, Geschäftsführer von Tempo-Team, ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter Raum für Eigenverantwortung und Entwicklung haben: "Dies ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für Wohlbefinden und Engagement am Arbeitsplatz. Für unsere Bewerber und Mitarbeiter schaffen wir daher bewusst entsprechende Freiräume. Denn welcher Mensch entwickelt sich nicht gerne weiter?" Hilfestellung bieten hierbei auch zahlreiche Fortbildungsangebote und die persönliche Betreuung durch die Tempo-Team Personal-Experten.Das gelebte Selbstverständnis des Unternehmens spiegelt sich auch in der Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern wieder. Eine aktuelle Umfrage zeigt: 93 Prozent Kunden-Unternehmen und über 90 Prozent der Zeitarbeitnehmer bei Tempo-Team würden den Personaldienstleister weiterempfehlen und tun dies bereits. Im Branchenvergleich ein absoluter Spitzenwert.Auch aktuell bietet Tempo-Team vielfältige Stellenangebote und Karrierechancen sowohl für Ungelernte und Helfer als auch für Kaufleute, Facharbeiter und Ingenieure in unterschiedlichsten Branchen. Unter anderem sind Stellen zu besetzen in den Bereichen Lagerwirtschaft und Transport, Maschinenbau, Chemie und Pharma, Vertrieb, Verwaltung und Personalwesen.Eine Übersicht der Stellenangebote finden Interessierte unter anderem in der <a href="www.tempo-team.com/stellensuche/karriere.html">Online-Jobbörse</a> auf der Tempo-Team Internetseite.Über Tempo-Team PersonaldienstleistungenTraumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 40 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen noch erfolgreicher zu machen - und orientiert sich dabei jederzeit an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft und Menschlichkeit. Tempo-Team legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind. Ein hohes Leistungsniveau begründet das stetige Wachstum und den Ausbau der Marktposition. Arbeits- und Gesundheitsschutz haben dabei einen ebenso hohen Stellenwert wie wirtschaftliche Ziele.Unternehmensvideo ansehen:<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2VPrEFtFBzQ">https://www.youtube.com/watch?v=2VPrEFtFBzQ </a>Informationen zu Tempo-Team Deutschland:<a href="www.tempo-team.com">www.tempo-team.com</a>Tag-It: Personalvermittlung, Personalberatung, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Jobs, Jobbörse, Stellenangebote, Tempo Team Personaldienstleistungen, Stellenangebote Helfer, Kommissionierer, Lager, Logistik, Bürokaufmann, Buchhalter, Ingenieur für Maschinenbau, Maschinenführer, Industriemechaniker, Call-Center-Agent, Bürokraft, Industriekaufmann, Personalsachbearbeiter, Chemielaborant, Vertriebsassistent, Sachbearbeiter



Bildinformation: Neues Video-Porträt: Blick hinter die Kulissen bei Tempo-Team Personaldienstleistungen