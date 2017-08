Brötchen, Butter und "gelbes Gold".

(fair-NEWS)

Eine Welt ohne Bienen würde schwere Konsequenzen mit sich bringen: Die Biene sorgt mit ihrem Treiben für eine Vielfalt in der Natur - ein Drittel von dem was wir essen, gäbe es nicht ohne die Bienen.Leider ist das Leben der Bienen vielen Gefahren ausgesetzt: Pestizide und andere "Pflanzenschutzmittel" werden massenhaft verwendet, einseitige Ernährung durch Monokulturen und Parasiten, wie die Varroamilbe, tragen dazu bei, dass sich die Population der Bienen mehr und mehr verringert.Etwa dreiviertel unserer heimischen Pflanzen sind von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Doch ob die Biene ihre wichtige Aufgabe auch in Zukunft noch im notwendigen Umfang erfüllen kann, ist fraglich, denn das Bienensterben bereitet Imkern, Obstbauern und Naturschützern seit Jahren Sorgen.Ein neuer Trend ist aus dieser Entwicklung entstanden: Das "urban beekeeping" oder auch Stadtimkern. Parks, Grünstreifen und private Gärten sorgen dafür, dass Bienen in der Stadt ein reichhaltiges und vielfältiges Nahrungsangebot vorfinden. Die jährliche Statistik des Deutschen Imkerbundes bestätigt, dass Stadtimker deutlich mehr Honig ernten als Landimker.Das sind gute Nachrichten für alle Honigliebhaber. Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 1,0 kg liegen wir Deutschen an der Spitze.Honig ist bei den Deutschen ein täglicher Begleiter. Im Müsli, Salatdressing oder auf einem frischen Brötchen erfüllt er seine köstliche Aufgabe. Rapshonig, Löwenzahnhonig, Obstblütenhonig - es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster Honigsorten.



