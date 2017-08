NOVASOL baut Angebot in Sommer-Destinationen aus

(fair-NEWS) Hamburg, August 2017 - Europa erlebt diesen Sommer einen nie dagewesenen Run auf Ferienhäuser und Ferienwohnungen. "Das Sommergeschäft boomt enorm", so Kai-Uwe Finger, Geschäftsleiter von NOVASOL. Vor allem die Mittelmeer-Hotspots Kroatien, Spanien und Italien melden volle Belegung. Aber auch in Deutschland, Dänemark und Schweden ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Mit mehr als 2.000 neuen Objekten will NOVASOL die Situation kurzfristig entspannen. Urlauber können sich über das neue Zusatz-Angebot bereits für den Sommer bzw. Spätsommer freuen - "zumal viele Kurzfristangebote zu attraktiven Preisen derzeit zur Verfügung gestellt werde können", so Finger weiter.



Expansion von Ferienhausangeboten in Deutschland und ganz Europa



In Schweden konnte der führende Ferienhaus-Anbieter sein Angebot für die laufende Saison um mehr als 1.400 neue Objekte aufstocken - die meisten liegen in den bei deutschen Urlaubern besonders beliebten Regionen Skåne und Småland im Süden Schwedens. In Spanien kam unter anderem ein komplettes Feriendorf im Nationalpark Las Arribes del Duero/Salamanca mit 25 Wohneinheiten hinzu. Und in Deutschland wurden vor allem die Kapazitäten an der Ostsee sowie im Harz erweitert: In Travemünde und in Prora auf Rügen etwa wurden rechtzeitig zur heißen Urlaubsphase mehr als 120 neue Apartments buchbar; in Thale im Ostharz wurde ein 5-Sterne-Ferienhausdorf mit zunächst 33 Doppel- und Einzelhäusern bezugsfertig.



Mit seinen enormen Anstrengungen, das Portfolio an Feriendomizilen noch für die laufende Urlaubssaison umfassend aufzustocken, bekräftigt NOVASOL erneut seinen Ruf als engagiertester und agilster Ferienhaus-Anbieter auf dem deutschen Markt. "Mit diesem Kraftakt bieten wir nicht nur Un- und Kurzentschlossenen die Chance, noch eine attraktive und hochwertige Ferienunterkunft zu finden", erklärt Kai-Uwe Finger: "Wir demonstrieren auch die Expansionskraft von NOVASOL - allein an der deutschen Ostsee werden aktuell mehr als 2.500 Betten in neuen Ferienhäusern und Apartments geschaffen. Und wir expandieren weiter mit großer Geschwindigkeit in Deutschland und ganz Europa."



Für die Vermarktung und exklusive Kundenbetreuung setzt NOVASOL dabei auf seine internationale Service- und Vertriebsstärke: "Mit unseren 76 Regional- und Servicepartnerbüros in ganz Europa erreichen wir ein internationales Publikum und erschließen so ganz neue Märkte. Gleichzeitig können wir damit unseren Gästen vor Ort eine besonders intensive Betreuung während ihres Urlaubs bieten."



Haus-Beispiele aus dem frisch hinzugekommenen Portfolio:



Kroatien: Die großzügigen und mediterran-modern eingerichtete 5-Sterne-Ferienhäuser in Istrien für bis zu acht Gäste verfügen alle über einen privaten Pool, WLAN und vielfach über eine Sauna. Auf einer 10 ha großen Grünfläche gelegen, sind sie umgeben von mittelalterlichen Städten (u. a. der laut Guinness-Rekord kleinsten Stadt der Welt - Hum - mit 17 Einwohnern) und nur eine halbe Autostunde vom Meer entfernt. (Haus-Nr. <a href="www.novasol.de/p/CIL525">CIL525</a> für 8 Personen ab 769 Euro/Woche; Nebenkosten all inklusive)



Deutschland: Nagelneue Fünf-Sterne-Holzferienhäuser in der ersten Reihe an der Marina des Hafendorfs Zerpenschleuse nördlich von Berlin. Dank bodentiefer, raumhoher Panoramafenster genießt man einen herrlichen Blick auf Segelhafen und die brandenburgische Natur. Zu den Annehmlichkeiten des hell und luftig eingerichteten Hauses, das auch für Kurzurlaube und Wochenenden buchbar ist, gehören Kaminofen, Terrasse und Grill. (Haus-Nr. <a href="www.novasol.de/p/DBB416">DBB416</a>, für 5 Personen ab 475 Euro/Woche).



Spanien: Das Ferienhausdorf "Aldea del Duoro" mit eigener Kirche (!) und Gemeinschaftspool ist NOVASOLs neuer Insidertipp für naturverliebte Paare und Familien. Die mal sanfte, mal schroffe Auen- und Schluchtenlandschaft mit Olivenhainen, Mandel- und Orangebäumen sowie seltenen Tieren zählt zu den spektakulärsten in ganz Spanien. Die modernen und mit traditionellen Echtholzmöbeln eingerichteten Ferienhäuser verfügen über zwei Schlaf- und zwei Badezimmer, Terrasse und Naturgrundstück mit Blick über das Duero-Tal (Haus-Nr. <a href="www.novasol.de/p/ELS001">ELS001</a>, für vier Personen ab 310 Euro/Woche, Hunde willkommen!).