Kunden entscheiden selbst über ihren digitalen Fahrplan

(fair-NEWS) Freiburg, 09.08.2017 - Laut einer aktuellen Studie des Future Real Estate Instituts sehen rund 95 Prozent der deutschen Immobilienunternehmen in der Digitalisierung eine Chance für massive Optimierungen und Kostenersparnisse. Gleichzeitig bemängeln 90 Prozent der Befragten die Fähigkeit zur eigenen digitalen Transformation, nur 30 Prozent haben die nötigen Rahmenbedingungen bereits geschaffen. Auf dem Weg in die Zukunft unterstützt <a href="https://www.haufe.de/">Haufe</a> Immobilienunternehmen, unabhängig von ihrem digitalen Reifegrad, mit passenden Angeboten: Von stationär installierten ERP-Systemen bis zu modernsten Cloud-Lösungen.



Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte Haufe über 200 Neukunden für seine Immobiliensoftware gewinnen. Kundenzuwächse verzeichnen dabei nicht nur neue Produkte wie das webbasierte ERP-System Haufe-FIO axera, sondern auch stationär installierte Lösungen wie Haufe wowinex und Haufe PowerHaus. Damit greift die Strategie des Unternehmens erfolgreich: Bewährte Bestandprodukte stärken, gleichzeitig digitale Investitionen vorantreiben und notwendiges Know-how über hochwertige Kooperationen dazu gewinnen.



Haufe-Kunden haben die Auswahl

Die Kooperation mit der FIO Systems AG, einem der führenden Spezialanbieter webbasierter Branchenlösungen für die Finanz- und Immobilienwirtschaft, läuft seit Ende letzten Jahres erfolgreich: Die gemeinsam angebotene webbasierte ERP-Lösung Haufe-FIO axera wird mit hoher Resonanz am Markt angenommen. Neben dem sich ergänzenden Know-how verbindet die beiden Kooperationspartner vor allem die Vision einer digitalen Zukunft mit enormen Arbeitserleichterungen. Auf dieser Basis wird die Partnerschaft zwischen Haufe und FIO kontinuierlich vertieft werden, um ständige Verbesserungen für die Kunden zu bieten. Bereits seit Juni 2017 entwickeln beide Unternehmen als Technologiepartner des Abrechnungsdienstleisters QIVALO gemeinsam neue digitale Abrechnungsmodelle für die Wohnungswirtschaft, die den Kunden Effizienzgewinne und Zusatzerlöse bieten.



Neben dem Ausbau der Cloud-Lösungen wurden die etablierten, stationär installierten ERP-Anwendungen wie Haufe wowinex und Haufe PowerHaus optimiert und auf den neuesten Stand gebracht. Ergänzt um die bewährte Softwarelösung Haufe InHouse, bietet Haufe damit eine in der Branche einzigartige Auswahl.



Haufe überzeugt von der digitalen Zukunft der Immobilienwirtschaft

Mit ihrer Beständigkeit bleibt die Immobilienbranche auch weiterhin ein attraktives Tätigkeitsfeld. So betont Markus Reithwiesner, CEO der Haufe Group: "Mit unseren Investitionen in das immobilienwirtschaftliche Portfolio haben wir uns in den letzten Jahren eine attraktive Marktposition aufgebaut. Und die digitale Transformation in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft steht erst am Anfang, so dass wir viel Raum zur Mitgestaltung sehen und weiter investieren werden."

