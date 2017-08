OpenTable erweitert internationales Angebot durch Launch in Amsterdam

(fair-NEWS)

09. August 2017 – OpenTable, der weltweit führende Anbieter von Online-Restaurantreservierungen und Teil der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), hat heute mit dem Launch in Amsterdam die Erweiterung seines internationalen Angebots bekannt gegeben.Bereits jetzt können Reisende und Einheimische ca. 100 attraktive Restaurants über die OpenTable-Website oder über die globale App buchen. In den kommenden Monaten sollen weitere Restaurants hinzukommen. Darüber hinaus erhalten Reisende durch zusätzlich 300 gelistete Restaurants weitere Unterstützung bei der Entscheidung, wo sie essen gehen möchten. Die Restaurants für die Listung sind speziell für Reisende ausgewählt und ihre Profile auf OpenTable beinhalten aufschlussreiche Informationen, wie die Art der Küche, Adresse, Lage und das Menü.Durch den weltweit wachsenden Food-Tourismus sind Restaurantgäste zunehmend auf der Suche nach authentischen, lokalen Restauranterfahrungen, die ihre Reise bereichern. Ob noch im Vorfeld der Reise oder direkt vor Ort – die vielseitige OpenTable App und die Website ermöglichen es Gästen, selbst im letzten Moment einen Platz in einem Restaurant zu buchen, das genau ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.Christa Quarles, CEO OpenTable kommentiert: „Wir freuen uns sehr darüber, unser globales Angebot um den Standort Amsterdam zu ergänzen und dort ein Portfolio vorweisen zu können, das von den angesagtesten Restaurants bis hin zu absoluten Geheimtipps reicht. So können wir nun auch in den Niederlanden Gästen dazu verhelfen, das für ihre Bedürfnisse perfekte Restaurant zu finden und einen Tisch zu buchen.“Quarles weiter: „Mit unserer umfangreichen Erfahrung in der Vermittlung zwischen Restaurantgästen und Gastronomen und mit unserer Position als Teil der Princeline Group, zu der Booking.com gehört, sind wir in einer einzigartigen Position: Durch uns kann sich der globale Reisende zum globalen Foodie entwickeln. Die OpenTable App ist sozusagen der "Global Dining Pass" in der eigenen Tasche. Die App verhilft Ihnen entweder schon lange im Vorfeld oder auch ganz spontan vor Ort zu einem Sitzplatz in Ihrem präferierten Restaurant.“Für diejenigen, die in diesem Sommer nach Amsterdam reisen, hat OpenTable vielfältigste Möglichkeiten zu bieten – von gehobener Gastronomie in einem von Kritikern gefeierten Restaurant wie Bord'Eau über authentische Küche bei Bluespoon im Andaz Hotel bis hin zur traditionellen Amsterdamer Brasserie wie Van Speyk. In einer so vielfältigen Restaurantszene wie in Amsterdam verhilft OpenTable Reisenden dazu, jede Mahlzeit zu etwas Besonderem zu machen.Zusätzlich dazu, dass Restaurants in Amsterdam ganz einfach entdeckt und Tische dort reserviert werden können, sind über OpenTable auch Bewertungen, Speisekarten sowie sämtliche wichtige Informationen über die Restaurants, wie etwa ihre Lage und die Wegbeschreibung einzusehen. Und das alles in der Sprache des jeweiligen Nutzers. Für weitere Informationen über die Auswahl an Restaurants in Amsterdam können Reisende https://www.opentable.de/c/amsterdam-restaurants besuchen.Die Restaurants in Amsterdam ergänzen die mehr als 42.000 Restaurants auf OpenTable in mehr als 20 Ländern, darunter renommierte globale Restaurant-Hotspots wie Berlin, Dublin, London, Melbourne, New York, San Francisco, Sydney, Tokio und Toronto. Die Restaurants können in englischer, französischer, spanischer, japanischer, deutscher und niederländischer Sprache reserviert werden.



Bildinformation: Amsterdam