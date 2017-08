Sängerin Loona auf großer Tour mit Pop-Musical Cinderella

(fair-NEWS)

Die international bekannte Sängerin und Echo-Preisträgerin Loona übernimmt die Rolle der guten Fee Jolanda im Pop-Musical Cinderella, das von November 2017 bis März 2018 mit 70 Shows in 42 Städten in Deutschland und Österreich gastiert. Loona versprüht dabei auf der Musical-Bühne ihren magischen Charme, verzaubert Cinderella und das Publikum mit ihrer fröhlichen, positiven Art und singt mit ihrer unverwechselbaren, wunderschönen Stimme den eigens für die Sängerin neu arrangierten Titelsong "Wunder werden wahr".Bühnen-PremiereFür Pop-Sängerin Loona ist es das erste Mal, dass sie als Star auf einer Musical-Bühne steht. Zudem singt sie erstmals auf Deutsch und schauspielert zum ersten Mal in einer Bühneninszenierung. "Es ist wie eine Verwandlung für mich, wenn ich das Feen-Kleid anziehe und den Zauberstab in der Hand halte. Und es fühlt sich gut an", freut sich Loona über die neue Rolle in ihrem Leben. "Als ich das erste Mal meine eigene Musical-Stimme gehört habe, sind mir die Tränen gekommen", sagt sie überglücklich.Pop-Märchen mit modernen BotschaftenMit dem Musical Cinderella wird die bekannte und von Disney erfolgreich verfilmte Geschichte in einer fantastischen Bühnenversion für die ganze Familie lebendig. Dabei spielen Werte wie Freundschaft, Liebe und Mut eine ebenso große Rolle wie Freundlichkeit, Vergebung und Gutmütigkeit - Botschaften, die in der modernen Welt eine ganz aktuelle Bedeutung haben.Mehr als eine RolleLoona lebt die Werte, die das Musical verkörpert, und hat sich gleich mit der guten Fee Jolanda identifiziert. "Ich gehe immer mit einem Lächeln durch das Leben, obwohl es auch Momente gibt, in denen das nicht so einfach ist. Trotzdem versuche ich dann positiv zu denken, und daran zu glauben, dass man Gutes bekommt, wenn man Gutes gibt", freut sich die Sängerin auf ihr Debüt auf der Musical-Bühne. "Das ist nicht nur eine Rolle. Ich bin mit dem Herzen dabei und fühle die gute Fee in mir".Schon als Kind habe sie den Leitspruch verinnerlicht, an die Magie ihrer Träume zu glauben, eine Botschaft, die sie in dem Pop-Musical Cinderella wiederfindet. So singt Loona den Titelsong "Wunder werden wahr" mit voller Überzeugung. Sie möchte das Publikum spüren lassen, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben, dass man erreichen kann, was man wirklich möchte und dass das Leben schön ist. Dieses gute Gefühl legt Loona ganz in die Magie ihrer Stimme und schwingt lächelnd ihren Zauberstab.Pop meets BroadwayDas Musical Cinderella lebt von den großartigen Darstellern ebenso wie von seiner aufwändigen Inszenierung. Märchenhafte Kostüme, wundervolle Bühnenbilder, tolle Choreografien und mitreißende Songs entführen die Zuschauer in die glitzernde Welt der berühmtesten Prinzessin auf dem Planeten. Dabei greift die Inszenierung des Pop-Musicals viele moderne Elemente auf und die gute Fee Jolanda alias Gast-Star Loona fliegt sogar mit Navi ein.Ab 17. November 2017 ist Loona auf der Musical-Bühne erstmals zu bewundern. Eintrittskarten gibt es bereits auf dem Portal eventim.de sowie an vielen Vorverkaufsstellen. Informationen und Impressionen sind abrufbar unter www.cinderella-popmusical.de +++



Bildinformation: Ein neuer Stern am Musical-Himmel: Sängerin Loona als gute Fee Jolanda im Pop-Musical Cinderella (Bildquelle: OnAir Familiy Entertainment GmbH)