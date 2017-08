60.000 zusätzliche Ferienhäuser und -Apartments bei Wimdu

(fair-NEWS) Berlin, Juli 2017 - In Europa werden die Ferienplätze knapp. Wer jetzt noch nicht gebucht hat, findet nur schwer eine Unterkunft in den besonders begehrten Urlaubsregionen. Vor allem die Mittelmeerküsten und Skandinavien melden volle Belegung. In dieser Situation kündigt das Ferienwohnungsportal Wimdu an, dass ab sofort rund 60.000 Objekte europaweit zusätzlich buchbar sind, darunter eine große Zahl an Ferienhäusern, vor allem im Norden, aber auch günstige Ferienapartments etwa in Kroatien oder Spanien.



Im Unterschied zum Gros der Wimdu-Objekte, sind die neuen Häuser und Apartments direkt buchbar, d. h. Bestätigung und Vertragsabwicklung passieren mit einem Klick - und nicht wie in den meisten anderen Fällen mit einer Wartezeit von bis zu 24 Stunden, in denen die Vermieter die Buchungen bestätigen. Das bringt vor allem Vorteile für Urlauber, die so nicht zeitgleich mehrere Objekte alternativ anfragen und im Auge behalten müssen, bevor sie eine verbindliche Reservierung erhalten. Bislang konnte es durchaus passieren, dass mehrere Interessenten ein und dasselbe Objekt gleichzeitig anfragten, am Ende erhielt aber nur einer den Zuschlag.



Wachstum und neue Partnerschaften



Für WIMDU-Produktmanager Serkan Seyyar bietet die Expansion dank neuer Partnerschaften nicht nur Kapazitäts- sondern auch Image-Vorteile: "Die Integration des neuen Portfolios bildet einen signifikanten Beitrag zu unserer Wachstumsstrategie", so der in Lissabon ansässige Manager: "Da Wimdu bisher hauptsächlich als Anbieter von City-Apartments wahrgenommen wurde, unterstreichen die neuen an Küsten und in klassischen Urlaubsdestinationen gelegenen Objekte aber auch unsere neue Ausrichtung als Allround-Vermieter für City-Trips und Erholungsferien. Wimdu steht künftig für Stadt-, Land-, Strandurlaub." Gerade in der aktuellen Situation, wo vielerorts Überschwemmungen, Waldbrände und Unsicherheiten auf den Flughäfen dazu führen, dass zahlreiche Urlauber kurzfristig ihre geplanten Ferien auf den Prüfstand stellen, sei das neue Zusatzangebot in den Top-Feriendestinationen "eine willkommene Alternative und ein Plus an Reisefreiheit".