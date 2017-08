Mit hansgrohe EcoSmart Wasser und Geld sparen

(fair-NEWS)

Grade jetzt in der heißen Jahreszeit verbrauchen wir häufig mehr Wasser als im Winter, warum? Zum einen trinken wir wesentlich mehr, zum anderen kühlen wir uns mit Wasser ab oder reinigen uns von Schmutz und Schweiß. Es ist nicht selten, dass wir gerade an den ganz heißen Sommertagen 1-2 x täglich Duschen und man sich öfters mal Wasser ins Gesicht spritzt. Genau das ist es, was unseren Wasserverbrauch in die Höhe treibt. Was wir dabei ganz aus den Augen verlieren: Wasser ist kostbar und eines der wichtigsten Güter der Welt. Insbesondere in den letzten Jahren schärft sich unser Blick mehr und mehr für den Schutz und sparsamen Umgang mit diesem kostbaren Gut und das, obwohl wir kein Problem mit verunreinigtem Wasser oder Wasserknappheit haben, ganz anders als große Bereiche Afrikas. Aber es ist nicht nur der Umweltschutz, der uns antreibt, den Wasserverbrauch signifikant zu reduzieren. Es ist außerdem unser eigener Geldbeutel. Auch der Preis für Wasser und Abwasser steigt stetig, umso besser also, wenn wir unseren Wasserverbrauch reduzieren.Entsprechend ist Umweltschutz und das Sparen von Wasser ein Thema, welches die Hersteller von Haushaltsgeräten und wasserführenden Armaturen mehr und mehr aufgreifen und umsetzen. So haben Studien ergeben, dass eine Waschmaschine die vor 25 Jahren gekauft wurde, mehr als 150 Liter pro Waschladung benötigt. Heutzutage ist es nur noch ein Drittel Wasser, was eine moderne Waschmaschine pro Waschgang benötigt.Ein mehrfacher Sieg: man spart Wasser, schont die Umwelt und den privaten Geldbeutel. Aber nicht nur die Waschmaschinen Industrie hat sich Gedanken gemacht, sondern auch die Armaturen Industrie. Nehmen wir beispielsweise den Armaturen Hersteller hansgrohe: hier wurden sich Gedanken gemacht, wie man Wasser sparen kann.Das Ergebnis: moderne hansgrohe Duschsysteme und Armaturen verbrauchen heute wesentlich weniger Wasser, als noch vor 25 Jahren, und das bei gleichbleibender oder besserer Leistung.Häufig führt also der bloße Austausch einer Armatur oder einer Duschbrause schon zu einer großen Veränderung beim privaten Wasser- und Energieverbrauch. Nehmen wir die <a href="www.skybad.de/h/hansgrohe/armaturen/talis-select.html">Talis Select</a> Waschtischarmatur mit EcoSmart Technologie. Während bei älteren Armaturen fast 13 Liter Wasser pro Minute benötigt wurden, konnte hansgrohe diesen Verbrauch durch die EcoSmart Technologie um mehr als 50% verringern und das bei gleichbleibenden Wasserdruck. So verfügen hansgrohe Talis Waschtischarmaturen mit EcoSmart über einen Luftsprudler, welcher im Auslauf der Armatur integriert ist und so dem Leitungswasser Luft beimischt.Diese EcoSmart Spar-Funktion finden Sie nicht nur in den hansgrohe Talis Armaturen, sondern noch in zahlreichen weiteren Armaturen, die mit der EcoSmart Technologie ausgestattet sind. Ebenfalls gibt es hansgrohe Brausen und Duschsysteme mit EcoSmart, die Ihnen helfen, Wasser und Energiekosten beim täglichen Duschen zu sparen. Hier ist die Ersparnis noch größer als bei den hansgrohe Waschtischarmaturen. Auch hier wird das Wasser mit Luft versetzt, was den täglichen Duschwasserbedarf von mehr als 9l pro Minute auf 6l pro Minute reduziert. Rechnet man dies nun auf die Duschminuten in der Woche hoch, stellt man schnell fest, wie viel Wasser und Energie man sparen kann. Gern berät Sie unser Team zum Thema Energiesparen mit der hansgrohe EcoSmart Technologie.Die Skybad GmbH ist der Sanitärartikel-Handel im Internet mit kompetenter Beratung, sehr guter Bewertung als Trusted-Shops-Partner und der BestPrice Garantie. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de



Bildinformation: (Bildquelle: @hansgrohe)