Langläufer: Neuer Toshiba Portégé A30-D hält bis zu 11,5 Stunden* ohne Steckdose durch

Neuss, 9. August 2017 – Mit dem Portégé A30-D-139 präsentiert die Toshiba Europe GmbH ein neues, ultramobiles Business-Notebook. Das Gerät arbeitet dank Intel® Core™ i3-7100U Prozessor der 7. Generation sehr schnell und gleichzeitig stromsparend. So hält es bis zu 11,5 Stunden* ohne externe Stromzufuhr durch. Der Portégé A30-D-139 ist ab sofort zu einem Preis von 1.129 € (UVP inkl. MwSt.) in Deutschland verfügbar.Mattes 13,3 Zoll Full HD IPS-DisplayDas matte Full HD IPS-Display im 13,3 Zoll (33,8 cm) Format ermöglicht auch bei begrenzten Platzverhältnissen wie im Zug oder im Flugzeug ein angenehmes Arbeiten ohne Spiegelungen. Dabei sorgt die Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten für eine sehr gute Bildqualität. Farben werden dank IPS-Technologie von jedem Blickwinkel aus realitätsgetreu und kräftig dargestellt.Rundum sicherToshiba stattet den Portégé A30-D-139 mit vielfältigen Sicherheitsfunktionen aus, die vor unbefugten Datenzugriffen schützen. Über den biometrischen Fingerprintsensor meldet sich der Anwender im System an. Die Gefahr, dass Dritte dem Nutzer bei der manuellen Passworteingabe über die Schulter schauen und das Passwort erkennen, ist damit gebannt. Zudem verfügt das Notebook über ein von Toshiba selbstentwickeltes BIOS, das den unerlaubten externen Zugriff ausschließt. Weitere Funktionen wie ein Trusted Platform Module (TPM 2.0) und sichere Login-Optionen gehören ebenfalls zur Standardausstattung.Hochwertiges MagnesiumgehäuseToshiba verbaut die Komponenten in einem hochwertigen Magnesiumgehäuse. Magnesium ist ein ausgesprochen stabiles Material, was sich im rauen Geschäftsalltag als sehr nützlich erweist. Zudem ist der Baustoff besonders leicht. So wiegt der neue Portégé trotz umfangreicher Ausstattung inklusive Slim DVD-Super-Multi Laufwerk lediglich 1,39 Kilogramm.Viele Schnittstellen einschließlich Sleep-and-Charge-FunktionToshiba stattet das neue Modell mit vielen nützlichen Schnittstellen aus. Hierzu zählen unter anderem ein RGB- und ein HDMI®-Port zum Anschluss eines Monitors, Fernsehers oder Projektors sowie ein SD™-Kartenleser. Ebenso verfügt das Notebook über drei USB-Schnittstellen, wovon eine die Sleep-and-Charge-Funktion unterstützt. Diese ermöglicht es dem Geschäftsanwender, USB-Geräte wie das Smartphone über das Notebook aufzuladen, auch wenn es ausgeschaltet ist.* Gemessen mit Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.Diese Pressemitteilung findet sich auch unter www.toshiba.de/press/releases Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.



