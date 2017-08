ASC Recording Software von IPC für die Unigy Trading Plattform zertifiziert

(fair-NEWS)

Hösbach, 09. August 2017 – Die ASC Recording Software EVOIPneo wurde erfolgreich für die Unigy Trading Plattform von IPC zertifiziert. IPC ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationslösungen und Applikationen für die Finanzbranche. Die multi-mandantenfähige Software von ASC bietet Compliance-konforme, transparente und kosteneffiziente Aufzeichnung an der Unigy Trading Plattform.Die am 03. Januar 2018 in Kraft tretende europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II fordert eine komplette, beweissichere Aufzeichnung von Beratergespräche. Daher ist eine Recording-Lösung mit höchster Verfügbarkeit zur dauerhaften Archivierung der Kundengespräche unumgänglich. Mit Hilfe der Software EVOIPneo wird die gesamte Kommunikation aufgezeichnet.Dr. Gerald Kromer, Chief Executive Officer von ASC, sagt: „Unsere integrierte Lösung für IPC Unigy ist genau auf die Ansprüche im Trading-Bereich ausgerichtet. Das Filtern nach einer bestimmten Transaktion ist elementar, um regulatorische Anforderungen wie beispielsweise MiFID II zu erfüllen. Die ASC Lösung ermöglicht eine zuverlässige Aufbewahrung der Transaktionen – auch über viele Jahre hinweg.”Fälschungssichere Aufzeichnung und Speicherung der Kommunikation sind notwendige Voraussetzungen, um entsprechende Transaktionen im Falle von Streitigkeiten in Kürze wiederherstellen zu können. Benutzerfreundliche Applikationen für die effiziente Suche und Wiedergabe ermöglichen dem Nutzer die relevanten Informationen in kürzester Zeit zu ermitteln.Lösungen von ASC werden neben der beweissicheren Aufzeichnung und Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben auch zur Analyse der Kundenkommunikation in Contact Centern, Finanzinstituten und Organisationen der öffentlichen Sicherheit genutzt. Die gesamte neo Suite bietet eine komplette Recording und WFO Lösung, die Sprach- und Bildschirmaufzeichnung, Quality Monitoring, Speech Analytics, eLearning und Workforce Management einschließt.Weitere Informationen zum Produktportfolio von ASC finden Sie unter www.asc.de



Bildinformation: Compliance-konforme Aufzeichnung verschlüsselter Gespräche mit EVOIPneo