Jetzt neu bei Sonnet: Das Thunderbolt 3-Upgrade für PCIe-Erweiterungssysteme

(fair-NEWS)

Irvine, Kalifornien, im August 2017 – Kreative Profis, die hochleistungsstarke PCIe-Karten mithilfe der Sonnet Echo Express-Lösungen bisher an Computern mit Thunderbolt 2 eingesetzt haben, können diese jetzt auch an Computern mit Thunderbolt 3 nutzen, beispielsweise am neuen MacBook Pro oder iMac. Dank der einfach zu installierenden Karten für die Systeme Echo Express SE II, III-D und III-R profitieren Anwender somit bei ihren Workflows von der hohen Bandbreite von Thunderbolt 3.„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden diese clevere Upgrade-Lösung für ihre vorhandenen Thunderbolt 2-Gehäuse zur Verfügung stellen können“, sagt Greg LaPorte, Vice President Sales und Marketing von Sonnet Technologies. „Die Karten sind weit mehr als simple Adapter. Sie ermöglichen die Nutzung von 40Gbps Bandbreite und zudem eine Thunderbolt 3 (USB-C)-Anbindung für Peripheriegeräte in Reihenschaltung (Daisy Chaining).”Die Thunderbolt 3 Upgrade Karten von Sonnet unterstützen duale 40Gbps Thunderbolt 3 Ports mit Daisy Chaining für bis zu fünf Geräte. Sie sind rückwärtskompatibel für 20Gbps Thunderbolt 2 und 10Gbps Thunderbolt, sofern ein Apple® Thunderbolt 3 (USB-C)-zu-Thunderbolt 2 Adapter eingesetzt wird. Ein weiterer Vorteil sind die vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten am zweiten Thunderbolt 3 Port: Dies bietet eine große Auswahl an Monitoren sowie an Geräten mit USB 3.1, USB 3.0 und USB 2.0. Zudem wird DisplayPort 1.2 Protocol unterstützt und somit das Streaming auf einen 4K Monitor mit 120 Hz, zwei 4K Monitore mit 60 Hz oder einen 5K Monitor mit 60 Hz.Die Thunderbolt 3 Upgrade-Karten von Sonnet lassen sich bequem installieren, Anwender müssen sie lediglich gegen die vorhandene Thunderbolt 2 Interface-Karte austauschen -Software-Updates sind nicht notwendig.Die Thunderbolt 3 Upgrade-Karten für Echo Express SE II (Artikelnummer BRD-UPGRTB3-SE2) und Echo Express III-D oder III-R (Artikelnummer BRD-UPGRTB3-E3) sind ab sofort zum UVP von jeweils 167 Euro inklusive MwSt. erhältlich.Weitere Produktinformationen können unter folgendem Link abgerufen werden: www.sonnettech.com/product/thunderbolt3-upgrade-cards Weitere Informationen zu Sonnet: www.sonnettech.com/de



Bildinformation: Sonnet Thunderbolt 3 Upgrade Card