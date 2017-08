Walter-Fach-Kraft eröffnet Geschäftsstelle in Landshut

(fair-NEWS) Landshut, 10. August 2017 - Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung im niederbayerischen Landshut steigert die Walter-Fach-Kraft-Gruppe mit Hauptsitz in Fulda ihre bundesweite Präsenz. "Wir sehen am Logistikstandort Landshut gute Chancen für unser Kerngeschäft, die Zeitarbeit. Grundsätzlich suchen wir kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt wird dabei die Speditionsbranche sein", erklärt Geschäftsstellenleiter Alexander Kahl.



Die Entscheidung für den Standort Landshut beruht auf den optimalen Investitionsvoraussetzungen, die dieser Wirtschaftsstandort bietet. Die Stadt als ständig wachsendes wirtschaftliches Zentrum Niederbayerns gewährt sowohl für die Industrie- als auch für die Dienstleistungsbranche ein attraktives Umfeld.



Walter-Fach-Kraft lebt den Dienstleistungsgedanken in mehrfacher Hinsicht. Die Lage der Geschäftsstelle, nur 10 Minuten vom Bahnhof und von der Innenstadt entfernt, ist so gewählt, dass wir für unsere Bewerber und Mitarbeiter auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind.



Gleichzeitig ist die Geschäftsstelle kundenfreundlich personell ausgestattet. Mit dem Leiter der neuen Geschäftsstelle, Herrn Alexander Kahl und seinem Team ist es gelungen in der Zeitarbeit erfahrene Mitarbeiter einzustellen, die den Geschäftskunden zuverlässige, flexible und faire Partner vor Ort sein werden.



Der operative Bereich der Arbeitnehmerüberlassung wird ergänzt durch die Personalvermittlung. Alexander Kahl betont: "Bei allen Dienstleistungen steht der Kundenbedarf im Vordergrund. Die hohe Qualität unserer Dienstleistungen ist mithin Folge des Umgangs mit unseren Mitarbeitern. Als Arbeitgeber sorgt Walter-Fach-Kraft stets für zufriedene Mitarbeiter, denn zufriedene Mitarbeiter bedeuten in der Konsequenz auch zufriedene Kunden."