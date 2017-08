Die Qualitäts-Spanne im Coaching

(fair-NEWS)

Das Angebot an Coaches ist so unübersichtlich wie das Angebot an Ausbildungen zum Coach. Coach kann jeder werden und die Qualität lässt sich erst im zweiten Schritt erkennen. Anja Faras war das zu wenig. In der Dr. Petra Bock Coaching Akademie hat sie dann das Ausbildungsinstitut für Coaches gefunden, das auch ihrem Anspruch gerecht wird. Heute ist Anja Faras Life Coach und Sport Mental Coach - aus der Eliteschmiede im Coaching.Ein Wochenendkurs und man kann sich Coach nennen? Wer Coach werden will, hat"s nicht unbedingt schwer. Dazu kommt, dass Coach kein geschützter Beruf ist. Genau diese Kombination führt dazu, dass der Markt der Coaching-Anbieter mittlerweile total verwässert ist. Es gibt nur wenige Ausbildungsstätten, die durch eine fundierte Ausbildung auf Qualität setzen. Eine dieser Raritäten ist die Dr. Bock Coaching Akademie - und Anja Faras hat hier die Ausbildung gefunden und genossen, die sie selbst von einem Coach erwarten würde."Zur Grundausbildung, die ein Jahr dauert, habe ich noch ein Jahr mit einer weiteren Ausbildung dort drangehängt", erklärt Anja Faras ihre tiefe Zufriedenheit mit dieser Coaching-Akademie. "Besonders gefallen hat mir dort der Charakter, wie man als Coach wertfrei und dynamisch auf die Coachees zugeht und mit ihnen arbeitet. Andere setzen oft an der Problematik an, doch in der Dr. Bock Coaching Akademie wird der Fokus grundsätzlich auf das Positive gelegt."Die Dr. Bock Coaching Akademie wird nach 10 Jahren auf dem Markt mittlerweile Eliteschmiede erstklassiger Life- und Business-Coaches genannt - und Anja Faras ist dieser Schmiede entsprungen.Mehr Informationen zu Anja Faras - The Art of Living finden Sie unter: www.anja-faras.de



Bildinformation: Life Coach und Sport Mental Coach mit erstklassiger Qualität – Anja Faras