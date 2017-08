Bonner Hofgartenmanufaktur goes Facebook!

(fair-NEWS)

"Eigentlich ist dies ein Widerspruch - wir fertigen haptische Erlebnisse in Papier und nutzen die sozialen Netzwerke, wie Facebook für unsere Kommunikation", beginnen Walter Kucher und Jaromir Donoval, die beiden Gründer und Geschäftsführer der Bonner Hofgartenmanufaktur. Lange haben sich die beiden Haptiker auch dagegen gewehrt, mit einem eigenen Facebook Profil über die Produkte der Hofgartenmanufaktur zu berichten."Wir haben uns gefragt, wie wir unsere einzigartigen haptischen Erlebnisse, die Erschaffung einer neuen Unternehmens- oder Veranstaltungsidentität über die sozialen Netzwerke überhaupt transportieren können. Das Ergebnis: Wir nutzen eine Kombination aus Bildern und Sprache, erzählen verschiedene kleine Stories, die dann zusammen die Geschichte unserer besonderen Druckerzeugnisse erzählen", löst Walter Kucher auf.Die Bonner Hofgartenmanufaktur nutzt den <a href="https://www.facebook.com/hofgartenmanufaktur/">Facebook Auftritt</a>, um ihren Kunden Einblicke in den Alltag der besonderen Druckwerke zu ermöglichen. Um eben genau solche besonderen Druckerzeugnisse zu erstellen, ist viel Zeit erforderlich. Zahlreiche Kreation durchlaufen einen mehrstufigen Entwicklungsprozess, bevor sie umgesetzt werden. "Das glauben viele Kunden nicht, sondern wollen am liebsten schon am nächsten Tag die Bestellung ausgeliefert wissen", erläutert Donoval. Und genau diese einzelnen Entwicklungsstufen, die viel Zeit und Kreativität erfordern, die die Werke der <a href="www.hofgartenmanufaktur.de/">Bonner Hofgartenmanufaktur</a> zu etwas Besonderem machen, lassen sich über die sozialen Netzwerke gut zeigen. Angefangen bei Prototypen über die einzelnen Entwicklungsstufen bis zum Endergebnis, den kleinen Kunstwerken auf Papier, berichten die beiden ab sofort auf Facebook & Co. "Unsere Kunden können uns so ab sofort bei der Arbeit über die Schulter schauen", schmunzelt Druck-Urgestein Walter Kucher.Aber natürlich ist Facebook nur eine Maßnahme der geplanten Kommunikationsstrategie. Daneben lädt man Interessenten und Kunden auch gerne ein, die Heidelberger Druckmaschinen persönlich zu bewundern. Dies ist wie ein Sprung ins letzte Jahrhundert und dieses Gefühl lässt sich über die sozialen Netzwerke schlichtweg nicht vermitteln.", schließt Kucher und lädt zum Besuch der Kreativwerkstatt ein.Zu finden ist die Hofgartenmanufaktur in der Ersten Fährgasse 3, direkt gegenüber der Bonner Hofgartenwiese. Wer sich für die alten Drucktechniken interessiert, kann einfach seine Nase in die Tür stecken, Zeit für Einblicke hinter die Kulissen ist immer.



Bildinformation: Die Hofgartenmanufaktur auf Facebook, eine lebendige Seite zum Stöbern