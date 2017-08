massivum macht das Chesterfield-Sofa flexibel

(fair-NEWS)

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im August 2017 – Very british: Das traditionelle Chesterfield-Sofa aus dunklem Leder mit dem typischen Rautenmuster ist ein echter englischer Klassiker, der elegante Club-Atmosphäre in jedes Wohnzimmer oder Büro zaubert. Fans von Five’o’Clock Tee, Downton Abbey oder einfach nur von einem zeitlos stilvollem Ambiente holen sich ihren London-Look so direkt nach Hause. Mit modularen Sofaelementen in unterschiedlichen Formaten frischt massivum den Stil jetzt auf. So kann jeder sein individuelles Chesterfield-Sofa zusammenstellen – ganz nach Geschmack und Raumgröße.Alles ist möglich: Vom handlichen Zweisitzer für gemütliche Abende mit dem Lieblingsschmöker bis hin zum üppigen Ecksofa für die ganze Familie. Zehn Chesterfield-Elemente, die frei untereinander kombiniert werden können, liefern nahezu unbegrenzte Einrichtungsideen. So sind End- und Mittelmodule jeweils als Ein-, Zwei- und Dreisitzer erhältlich. In Kombination mit dem Eckelement lässt sich jeder Raum optimal nutzen, ob für eine behagliche Kuschelecke oder eine großzügige Wohnlandschaft.Damit nicht genug: Alle Module sind in drei britischen Farbklassikern erhältlich. Dunkles Braun, warmes Rot und tiefes Dunkelgrün unterstreichen die zeitlose Eleganz der Möbel, im Mix bringen sie noch mehr lässigen Charme ins Spiel.Hochwertige Materialien und eine aufwendige Verarbeitung sorgen dafür, dass die zeitlosen Sofas nicht nur optisch glänzen, sondern auch robust, bequem und langlebig sind. Echtes Leder wird von Hand vernäht. Auch das massive Hartholzgestell wird in sorgfältiger Handarbeit gefertigt. Solide Federkerne bieten zudem einen hohen Sitzkomfort.In jedem Fall lassen sich mit den Lederklassikern gleichermaßen gemütliche wie repräsentative Sitzbereiche einrichten, ob im modernen Loft oder in einer Lounge. Neben den neuen Modulsofas hat massivum ein großes Sortiment an weiteren Chesterfield-Klassikern vorrätig: Sessel, Sofas und Betten sind in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich.Unter folgendem Link sind weitere Informationen zu den Chesterfield-Modulsofas von massivum abrufbar:https://www.massivum.de/search/quicksearch#q=chesterfield%2520ModulsofaDas Gesamtsortiment an Chesterfield-Möbeln von massivum ist hier zu finden:https://www.massivum.de/moebelserien/chesterfield



Bildinformation: Ambiente Chesterfield