Frauen und Krafttraining - Das sind die Vorteile

Mehr Frauen denn je betreiben regelmäßig Sport und achten auf ihren Körper. Nur leider ist es noch immer so, dass sich die meisten Frauen in den Fitnessstudios nur im Kardiobereich aufhalten. Zu groß ist die Befürchtung, durch das Training mit Gewichten, zu Muskelprotzen zu werden.Doch gerade für Frauen ist das Training mit Gewichten wichtig, um einen wohlgeformten Körper zu bekommen.Das Krafttraining lässt dich keinesfalls zu einem maskulinen Muskelprotz heranwachsen, sondern, entgegen des Mythos, dein körperliches Wohlbefinden verbessern.Darum solltest Du noch HEUTE mit dem Krafttraining beginnen:1.) Du verbrennst mehr KalorienJe mehr Muskelmasse dein Körper hat, desto mehr Energie verbrennt er. Das bedeutet, dass du, selbst, wenn du nach dem Krafttraining auf der Couch liegst, Kalorien verbrennst. Durch Krafttraining erhöht sich dein Grundumsatz an Kalorien. Und dies unterstützt dich beim Fettabbau.2.) Deine Haut wird strafferBevor du Unmengen an Geld für irgendwelche Beauty-Produkte ausgibst, die dir versprechen, deine Haut zu straffen und Cellulite zu reduzieren, versuch es doch zuerst mit dem Training mit schweren Gewichten. Das Bindegewebe, sowie die darüber liegenden Hautschichten werden durch das Muskelvolumen gestrafft.3.) Du bist ausgeglichenerKrafttraining macht glücklich. Außerdem haben Studien ergeben, dass Frauen, die regelmäßig Krafttraining betreiben, mit stressigen Situationen besser umgehen können, als Frauen, die sich nicht körperlich betätigen. Das liegt daran, dass sich der Blutdruck bei Frauen, die einen signifikant höheren Muskelanteil haben, schneller normalisiert.4.) Deine Schlafqualität verbessert sichStudien haben ergeben, dass Frauen, die Krafttraining betreiben, eine verkürzte Einschlafphase haben. Außerdem verbessert sich die Qualität der Tiefschlafphase. Das hat ganz besondere Vorteile, denn durch die Ausschüttung von Wachstumshormonen im Schlaf, werden unsere Zellen regeneriert. Dadurch fühlst du dich morgens wie neu geboren und startest fitter in den Tag.5.) Du bist selbstbewussterEs erfordert eine Menge Disziplin und Mut, sich den Herausforderungen des Krafttrainings zu stellen. Jedesmal, wenn du deine Krafteinheit durchgepowert hast und für die letzte Wiederholung deine Kräfte aus den tiefsten Reserven gelockt hast, wirst du nicht nur körperlich stärker. Du wirst selbstbewusster durch die Welt gehen und fängst an, an dich und deine Ziele und Visionen zu glauben!Also, liebe Frauen - ran an die Gewichte! Habt Spaß und profitiert von den Vorteilen.Eure TinaMehr Tipps zu Fitness, Ernährung Motivation und einen gesunden Lebensstil:<a href="www.tina.fitness">WWW.TINA.FITNESS</a>Tina ist <a href="www.tina.fitness/coaching">Personal Coach</a>, <a href="www.tina.fitness">Bloggerin</a> und Keynote Speakerin zu den Themen Fitness, Mentale Gesundheit, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung.Nimm <a href="www.tina.fitness/contact">Kontakt</a> mit Tina auf:Buche Tina als Personal Coach, für deinen Vortrag als Speakerin oder für Kooperationen.info@tina.fitness



Bildinformation: Tina Halder - Personal Coach, Bloggerin, Speakerin (Tina.Fitness)