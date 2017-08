Die HausCompagnie erweitert ihre Geschäftsleitung

(fair-NEWS)

Hamburg, 10. August 2017 - Die HausCompagnie GmbH baut ihre Geschäftsleitung am Hamburger Stammsitz weiter aus. Guido Hausmann (48) wird ab sofort als neuer Leiter Finanzen das Führungsteam des Massivhausbau-Spezialisten für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser ergänzen.Diplom-Kaufmann Guido Hausmann verfügt über rund 20 Jahre Berufserfahrung im Wirtschafts- und Finanzsektor. Herr Hausmann kommt vom Vinnolit-Konzern, wo er zuletzt als Leiter Finanzen, Planung, Controlling verantwortlich zeichnete. Der gebürtige Hamburger begann seine Karriere nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, für die er viele Jahre als Audit Senior Manager in führender Position in Miami (USA) und São Paulo (Brasilien) tätig war. Von dort wechselte er als Director of Finance and Administration zu GS International S. A. in Brasilien, bevor er als Finance Director der Hansa NFC GmbH nach Deutschland zurückkehrte. Guido Hausmann spricht Spanisch, Portugiesisch und Englisch. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern."Guido Hausmann passt dank seiner langjährigen, internationalen Erfahrungen als Kaufmann und Steuerberater perfekt in unser Team. Mit seiner Hilfe wird es uns gelingen, den positiven Kurs des Unternehmens fortzusetzen und die Stellung der HausCompagnie in Deutschland weiter auszubauen. Eine der ersten Aufgaben von Guido Hausmann wird es sein, die derzeit noch in Haderslev (Dänemark) befindliche Buchhaltung der HausCompagnie sukzessive nach Hamburg zu verlagern", freut sich Guido Attabra, CEO, Die HausCompagnie GmbH, über die Verstärkung.Über die HausCompagnie:Die HausCompagnie GmbH wurde 2012 gegründet. Das deutsche Bauunternehmen für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser beschäftigt aktuell über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hamburger Zentrale sowie in den Niederlassungen in Flensburg und Neumünster. FOCUS-MONEY zeichnete das Unternehmen im Juli 2017 nach einer zusammen mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue durchgeführten Kundenbefragung mehrerer Massivhausanbieter aus. So wurde die HausCompagnie unter anderem mit der Note "Sehr Gut" in den Kategorien "Fairste Kundenkommunikation" und "Fairster Kundenservice" bewertet. www.hauscompagnie.de



Bildinformation: Guido Hausmann, Leiter Finanzen, Die HausCompagnie GmbH