Clavister sponsort Jugendforum NRW auf der gamescom

(fair-NEWS)

Hamburg / Köln, 10. August 2017 - Das Jugendforum NRW erhöht bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für Sicherheitsfragen in der IT-Welt. Wie bereits 2016 wird das Jugendforum auch in diesem Jahr wieder an der gamescom teilnehmen. Im Rahmen der Messe werden verschiedene medienpädagogische Träger über ihre Arbeit informieren, auch Eltern und Fachkräfte können sich so mit Fragen und Trends der Medienerziehung auseinandersetzen. 2017 wird es allerdings eine Neuerung geben: Der Messestand ist mit einer professionellen Next Generation Firewall von Clavister abgesichert.Das Jugendforum NRW ist eine gemeinnützige Aktion des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln. Gefördert wird das Jugendforum NRW unter anderem durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen sowie von der Stadt Köln. Zahlreiche Organisationen wie die Jugendpresse Rheinland e.V., Netz-Piloten oder die Bundeszentrale für politische Bildung sind Partner des Projektes. Sie alle vereint das Ziel, bei Kindern und Jugendlichen ein besseres Bewusstsein für die Sicherheitsfragen in der IT und den digitalen Medien zu fördern.Mitmachen statt TheorieRealisiert wird dieses Ziel durch ein breites Mitmachangebot auf der gamescom. In den vergangenen Jahren war das Projekt bereits auf der Spielemesse mit einem eigenen Stand vertreten. Jugendliche berichteten aus verschiedenen Projektgruppen, wie zum Beispiel "Print" oder "Video", von der gamescom und behielten dabei auch Sicherheitsthemen im Auge. So werden die Jugendlichen selbst zu Multiplikatoren, die auch bei anderen Jugendlichen das Bewusstsein für Sicherheitsfragen schärfen. Der Schwerpunkt der Jugendredaktion lautet dieses Jahr "Inszenierte Realität". Sechs Tage lang können die Jugendlichen auf der gamescom recherchieren und sich ausprobieren. Dabei werden sie von Mentor(inn)en unterstützt, die ihnen bei Fragen oder Problemen stets zur Seite stehen.Ergänzend gibt es ein Angebot für Eltern und pädagogische Fachkräfte, die sich aus ihrer Sicht mit Fragen der IT-Sicherheit und dem bildenden Aspekt von Spielen beschäftigen können.Clavister spendet die FirewallClavister unterstützt das Jugendforum NRW mit einer professionellen Next Generation Firewall. Diese wird den Messestand, die Medienarbeitsplätze der Kinder und Jugendlichen und natürlich die Infrastruktur für die medienpädagogischen Angebote vor unbefugten Zugriffen von außen schützen. "Bei Clavister sind wir der Meinung, dass IT-Sicherheitsfragen in der Bildung von Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend und nicht früh genug thematisiert werden", erklärt Thomas Gross, Channel Account Manager bei Clavister. "Wir müssen verstehen, dass es hier zum einen um den Schutz der Privatsphäre von jungen Usern und natürlich auch Gamern geht, aber zum anderen sind diese Jugendlichen auch die professionellen IT-Anwender und CIOs von morgen. Daher finden wir es wichtig, Kinder und Jugendliche schon früh für Sicherheitsfragen in den digitalen Medien zu sensibilisieren. Wir unterstützen gerne Projekte wie das Jugendforum NRW und leisten so einen Beitrag dazu, ein besseres Bewusstsein für Fragen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes zu fördern."Mehr Informationen zu Clavister sind unter www.clavister.com/de zu finden.



Bildinformation: Thomas Gross, Channel Account Manager bei Clavister