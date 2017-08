(fair-NEWS)

München, 10. August 2017 (w&p) - Es darf gefeiert werden: Zum ersten "Tag des Mietwagens" am diesjährigen 12. August räumt Sunny Cars Urlaubern für sämtliche Angebote im weltweiten Mietwagen-Programm einen Nachlass in Höhe von 15 Euro ein. Die Aktion gilt für alle Neubuchungen am 11. und 12. August 2017 für den Mietzeitraum vom 11. August 2017 bis zum 31. August 2018 und kann für alle Leistungspakete und Fahrzeugkategorien im Portfolio von Sunny Cars genutzt werden.Den 12. August hat das Mietwagen-Unternehmen zu seinem ganz persönlichen Feiertag erklärt: Vor genau 26 Jahren, am 12. August 1991, wurde Sunny Cars gegründet. Diesen in der Firmengeschichte historischen Tag und die gemeinsame Begeisterung für den Mietwagen-Urlaub feiert Sunny Cars zukünftig mit seinen Kunden.Dabei gibt es sowohl in Sachen Reiseland als auch in puncto Leistungspaket keine Einschränkung: Der Nachlass gilt für das gesamte Mietwagen-Programm von Sunny Cars mit mehr als 120 Destinationen in aller Welt und für sämtliche Angebote, darunter auch die Service-Pakete "Ohne-Kaution" (No-deposit), Express, Premium oder Premium-Plus. Sie bieten neben den allgemeinen Alles-Inklusive-Leistungen von Sunny Cars zusätzliche Servicegarantien, wie zum Beispiel eine Bevorzugung bei der Fahrzeugübernahme und -rückgabe oder den Verzicht einer Kautionshinterlegung.Wer den 15 Euro Rabatt zum "Tag des Mietwagens" nutzen möchte, muss bei seiner Buchung am 11. oder 12. August 2017 folgenden Aktionscode eingeben: SUNNYLOVE2017DE.Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars können über das Reisebüro, im Internet unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 gebucht werden.



Bildinformation: Sunny Cars feiert den ersten "Tag des Mietwagens"