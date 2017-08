Karibiktraum im Dezember mit der "Crystal Serenity"

(fair-NEWS)

In der Kreuzfahrtwelt setzt der deutsche Spezialveranstalterpartner Aviation & Tourism International kreative Maßstäbe: Mit einem All-Inclusive-Konzept legt der Spezialist für hochwertige Kreuzfahrten gegen Jahresende 2017 einen individuell gestaltbaren Karibiktraum auf (ab 3.390 Euro), wenn der nasskalte Winter in Europa längst Einzug gehalten hat.Das Spezialarrangement mit Flügen ab/bis Deutschland enthält eine Hotelübernachtung in Miami/Florida, bevor es am nächsten Tag auf die "Crystal Serenity" (1.080 Passagiere) geht, die für insgesamt acht Tage ihre Gäste zu traumhaften Zielen in der warmen, türkisfarbenen Karibik bringt. Die Reise mit dem exklusiven Schiff (5. bis 15. Dezember 2017) führt nach Grand Cayman im Gebiet der British West Indies, nach Ocho Rios im Norden Jamaikas mit den berühmten Dunns River Falls und nach Bonaire auf den niederländischen Antillen, wo ein Aufenthalt im bunten, pittoresken Städtchen Kralendijk begeistert.Danach macht die "Crystal Serenity" auf der venezolanischen Insel Isla Margarita mit ihren ausgezeichneten Sandstränden fest und besucht dann St. George"s auf Grenada, die Karibikinsel mit dichtem Regenwald und beeindruckenden Wasserfällen, in deren Seen man herrlich baden kann. Die All Inclusive Luxuskreuzfahrt endet in Bridgetown/Barbados mit dem Rückflug nach Deutschland. Das "Atiworld Special" kann über Weihnachten beliebig auf Barbados verlängert werden. Oder man entschließt sich zur Weiterreise mit der "Crystal Serenity" über die französische Karibikinsel Guadeloupe bis nach San Juan/Puerto Rico, wo am 20. Dezember der Rückflug nach Deutschland startet.Weitere Informationen zu den "Atiworld Specials" erteilt Aviation & Tourism International, auch für Reisebüros, unter Telefon +49 (0)6023 917150, <a href="www.atiworld.de"> www.atiworld.de</a> ;, info@atiworld.de.



Bildinformation: Im Dezember unternimmt die "Crystal Serenity" Kreuzfahrten in der Karibik. (Bildquelle: Crystal Cruises)