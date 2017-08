(fair-NEWS)

Analoge Audio- und Videoquellen bequem digitalisieren: Die verborgenen Video-Schätze lassen sich so ins digitale Zeitalter retten!Erstaunlich einfach: Über den <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1241-usb-digitalisierer-usb-recorder-video-grabber-audio-grabber-usb-grabber.shtml">Grabber</a> von <a href="www.auvisio.ch/">auvisio</a> schliesst man beispielsweise den HS-Recorder am USB-Port des Rechners an und überträgt so alles auf die Festplatte.Komfortabel bearbeiten mit Windows-PC, Mac, iMac und Macbook: Mit der mitgelieferten Software kann man den alten Aufnahmen per Mausklick neuen Glanz verleihen - jetzt auch für Mac!Die Lieblings-Videos auf DVD: Bandsalat und lästiges Zurückspulen gehört der Vergangenheit an. Einfach die Videos auf DVD bringen und schon kann man seine tollen Erinnerungen im digitalen Heimkino ansehen.- USB-Video-Grabber VG-350 zum Digitalisieren analoger Videoquellen- Digitalisiert Audio- und Videosignale von analogen Quellen wie VHS, SVHS, Video 8, Hi8 u.v.m.- Hervorragende digitale Bild- und Tonqualität- Unterstützt PAL und NTSC- Snapshot-Taste: nimmt Schnappschuss per Knopfdruck auf- Status-LED- Systemanforderungen der Software: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 oder Apple macOS / OS X ab 10.4.6- Anschlüsse: USB 2.0, S-Video, AV-Cinch- Masse: 73 x 30 x 10 mm, Gewicht: 20 g- Video-Grabber inklusive Video-Adapterkabel, USB-Verlängerungskabel, Software-CD-ROM und deutscher AnleitungPreis: CHF 38.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 64.95Bestell-Nr. PX2289Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-PX2289-1241.shtml?vid=016">USB-Video-Grabber zum Digitalisieren analoger Bildquellen für PC und Mac</a>



