Contentserv erweitert Portfolio um innovatives Contextual MDM

Speicher: 10.08.2017 - Ein sogenanntes Product Information Management System (PIM) steuert fundamentale Marketingprozesse und sorgt für eine konsistente Produktkommunikation über alle Touch Points. In Zeiten von Digitalisierung ist ein PIM ein "Must have" für zukunftsorientierte Unternehmen. Der technologieführende PIM-Anbieter Contentserv - jüngst als einer der 10 TOPInnovatoren ausgezeichnet - erweitert nun sein Portfolio um ein innovatives Contextual MDM und richtet sich damit insbesondere an Retailer, die höchste Anforderungen an eine Product Experience sowie die Integration ihrer Lieferantendaten und angrenzender Systeme haben. Das Contextual Multi-Domain Master Data Management (MDM) System basiert auf einer neuartigen Technologie und ermöglicht eine einzigartige, dynamische Product Experience, die den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit real-time an den jeweiligen Kunden liefert - und das sogar mit lokalen Produktvariationen maßgeschneidert über alle Kanäle hinweg.Konsistente Produktkommunikation mit einem PIM 2.0Mit dem Product Information Management System (PIM) von Contentserv wird der gesamte Produkt Content - von technischen Attributen bis hin zu emotionalen Videos - für die weltweite Produktkommunikation zentral und medienneutral gepflegt und dann automatisiert in alle Touch Points ausgesteuert. Produktinformationen, Stammdaten, Videos, Bilder und Texte werden zentral in einer Lösung verwaltet. Contentserv zählt damit zu den wenigen PIM 2.0 Systemen weltweit, die neben technischen Katalogen eine emotionale und reichhaltige Produktkommunikation über alle Kanäle ermöglicht.Ein intelligentes Workflow Management übernimmt zudem die effiziente Koordination der Content- und Abstimmungsprozesse zwischen dem Marketing und sämtlichen beteiligten Abteilungen und Dienstleistern. So wird eine überzeugende und umfassende Datenqualität sichergestellt und Produktbotschaften über alle Touch Points hinweg konsistent übermittelt - national wie international.Das Product Information Management System von Contentserv gehört schon heute zu den Top 5 PIM Systemen weltweit: entsprechend ausgereift, praxiserprobt und hochentwickelt ist die Lösung, mit der weltweit namhafte Markenhersteller wie Villeroy & Boch, Miele, Texas Instruments, Lacoste und viele weitere Kunden arbeiten. Alleine im letzten Jahr gewann Contentserv mit seiner ausgereiften Software-Lösung über 60 Neukunden und digitalisierte deren komplette Produktkommunikation.Contextual MDM - die optimale Lösung für eine maßgeschneiderte Product ExperienceDas innovative Contextual MDM von Contentserv adressiert vor allem Kunden mit einem umfangreichen Sortiment und komplexen Produkt-Varianten, wie sie typischerweise Handelsunternehmen haben. Denn gerade sie benötigen eine hohe Automatisierung und ein Höchstmaß an Flexibilität zur Verwaltung von Lieferanten- und Location-Daten ihres Produktsortiments: Über das Lieferanten-Portal können die umfangreichen Produktdaten von Händlern und Lieferanten größtenteils automatisch zusammengestellt, überprüft und beispiellos angereichert werden. Damit lassen sich effizient sogenannte Golden Records von Produkt- und vielen weiteren Daten bilden, die dann wiederum einheitlich in alle Kanäle ausgeleitet werden können. Das Multi-Domain MDM bietet zudem die Möglichkeit, eine einzigartige Produktvielfalt lokaler Anforderungen zu verwalten. Regional unterschiedliche Produktsortimente werden darüber gemanagt und in ansprechende Promotions und Werbeaktionen zum Kunden vor Ort gebracht.Das Contextual MDM hält somit ein hoch flexibles mehrstufiges Datenmodell bereit, das die Domains Produkte, Assets, Lieferanten und Locations verwaltet und dadurch einzigartige Möglichkeiten bietet: So können für lokale Märkte individuelle Kampagnen und Promotions ausgespielt werden - und das unter Berücksichtigung der sprachlichen Besonderheiten und lokalen Sortimentsstrukturen. Für diese bis dato einzigartige Möglichkeit hat Contentserv in den vergangenen 3 Jahren eine ausgereifte, einzigartige Architektur aufgebaut, die dank einer Realtime-Delivery-Komponente eine nachhaltige, maßgeschneiderte Product Experience über alle Kanäle ermöglicht. Jeder Kunde sieht nur den Produktinhalt, der ihn interessiert und auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. So bekommt beispielsweise eine 30-jährige Frau aus München ein komplett anderes Produktsortiment über alle Kanäle wie Website, Shop und Newsletter zu sehen als ein 50-jähriger Mann aus Bremen: Beschreibungen und Bilder passen zu ihren weiblichen Bedürfnissen und unterscheiden sich von denen, wie sie der männliche Interessent zu sehen bekommt.Führende Analysten in Deutschland und den USA sehen die MDM Lösung als zukunftsweisend und dem Markt um viele Jahre voraus. Bekannte Retail-Größen aus dem Lebensmittel-Einzelhandel sowie dem Möbel und Baumarkt-Segment setzen bereits auf die MDM Lösung von Contentserv.Mit den beiden Produktlinien hat Contentserv für alle Kundenanforderungen die passende Lösung und ist damit ein wichtiger Partner für Markenhersteller und Retailer und deren zukünftige, strategische Ausrichtung.Mehr über die innovativen Lösungen ist unter www.contentserv.com zu finden.



