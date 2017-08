Benefizkonzert zum Besuch des Dalai Lama:

(fair-NEWS)

Am Donnerstag, dem 14. September, um 20 Uhr wird in der Jahrhunderthalle ein Benefizkonzert mit herausragenden internationalen Musikern zum Anlass des Besuchs von S.H. dem Dalai Lama (12. bis 14.09.2017) in Frankfurt am Main stattfinden.Im Rahmen des Konzerts werden Yvonne Catterfeld, Curse, Nawang, Khechog, Sarah Lesch, Loten Namling, Markus Stockhausen, Eternal Voyage, und Serlha Tawo auftreten. Durch denAbend wird Ralf Bauer führen. Die Veranstaltung wird organisiert von der Tibethaus Kulturstiftung, Gastgeberin des Dalai Lama Besuchs. Das Konzert bildet den kulturellen Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltungen mit dem Dalai Lama.Die Liedermacherin Sarah Lesch sowie der Schauspieler und Moderator Ralf Bauer sind extrains neue Tibethaus nach Frankfurt gekommen, um den anwesenden Journalisten zu verraten,was das Konzert für sie so besonders macht. Und Puntsok Tsering, geschäftsführender Vorstand des Tibethauses, berichtet, was er mit diesem Konzert bewirken möchte."Es ist eine große Ehre für mich, bei diesem Konzert mitmachen zu können und ein Teil davonzu sein. Meine Aufgabe als Liedermacherin sehe ich darin, zu schauen, was in mir und in derGesellschaft vor sich geht und achtsam zu sein. Meine persönliche Grundhaltung und die desTibethauses sind damit nicht weit voneinander entfernt. Denn die buddhistische Ethik orientiert sich sehr eng an dem, wofür ich stehe. Ich freue mich darauf."(Liedermacherin Sarah Lesch, deren drittes Album "Da Draussen" in wenigen Tagen erscheint)."Das Konzert deutscher und tibetischer Künstler ist für mich etwas ganz Außergewöhnliches.Durch die Tibeter habe ich eine andere Sichtweite erlangt. Musik kann eine Brücke zwischenDeutschland und Tibet dienen, und wir können hier in Deutschland etwas zurückgeben für alldas, was wir von den Tibetern lernen durften. Ich freue mich auf den Abend. Dies ist übrigensdas zweite Konzert in Frankfurt mit einer Mischung deutscher und tibetischer Musik, das ich moderieren werde."(Ralf Bauer, Schauspieler, Moderator und langjähriger Tibetfreund.Für das Tibethaus ist das Benefizkonzert eine wichtige Veranstaltung. Am 13. und 14. September wird S.H. der Dalai Lama über globale Ethik sprechen und damit einen wichtigenBeitrag leisten. Im Konzert unter dem Titel "Sound of Compassion" (Klang des Mitgefühls)spiegelt sich dann noch einmal seine unermüdliche Arbeit für die tibetische Kultur und dieFörderung von Toleranz wider.Alle Einnahmen fließen in die Projekte, für die sich die Tibethaus Kulturstiftung einsetzt. Dazugehören neben all den anderen Aktivitäten des Tibethauses unter anderem auch Sprachkursefür Tibeter, die Förderung der Besuche von Schülern, der Aufbau der internationalen Bibliothek. Mit all dem erfüllen wir den Auftrag, den das Tibethaus von S.H. dem Dalai Lamabekommen hat. Wir Tibeter sind Flüchtlinge, wir haben unsere Heimat verloren. Nun nehmenwir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und machen das buddhistisch basierte tibetische Wissen aus unserer 2000-jährigen Tradition für die Menschen, die es interessiert, zugänglich.Wir sind davon überzeugt, dass die Gesellschaft heutzutage davon profitieren kann. Im Sinneder globalen Ethik des Dalai Lama möchten wir hier gemeinsame Werte kultivieren"(PuntsokTsering, Vorstand Tibethaus Deutschland, Tibethaus Kulturstiftung.Info: Tibethaus FrankfurtFoto: h.e.schiewer presse oestrich



Bildinformation: h.e.schiewer