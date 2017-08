Das perfekte Selfie

(fair-NEWS)

Wer kennt das nicht? Da macht frau ein selfie und sieht darauf völlig entstellt aus: Verquollene Nase. Übergroßes Kinn. Pickel ohne Ende. Hohn und Spott weltweit in allen sozialen Netzwerken ist die Folge. Da hilft nur ein klassischer Spiegel, um das eigene Äußere zu begutachten, bevor das selfie zu Facebook in die Singlebörse oder zu www.poppen.de hochgeladen wird, im Idealfall, bevor es aufgenommen wird. Aber wie bekommt man sein Shitphone an die Spiegelwand? Nageln? Nein! Schrauben? Nein! Honen? Nein! Läppen? Nein! Kleben ist die Antwort! Ein Workshop mit Polly Schwabe. Unbedingt mitbringen: Shitphone, Klebstoff, Spiegelwand, Zugangsdaten für Facebook, Twitter, Tinder, Instagram, oder die bevorzugte Singlebörse



Bildinformation: c) Polly Schwabe