Langenfelder Unternehmen macht Kunststoff nachhaltig

Inhabergeführte Unternehmen sind in der Regel sehr schnell bei Entscheidungen. Kein Wunder, arbeitet der Eigentümer doch im Betrieb mit, kennt dadurch Chancen und Risiken und trägt volle Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg von Investitionen. Im Langenfelder KMU BeoPlast mit rund 70 Beschäftigten trifft Theo Besgen diese Entscheidungen über die Zukunftsfähigkeit des Betriebs. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Lösungen in Kunststoff und gehört zu den führenden Zulieferern der Automobilindustrie. Das wahrscheinlich weltweit einmalige daran: BeoPlast ist seit 2014 klimaneutral. Geschäftsführer Besgen versteht sich mit seinem Betrieb als Treiber der Nachhaltigkeit und erschließt dadurch auch Vorteile im Wettbewerb um Auftraggeber. Aber genauer betrachtet geht der Unternehmer noch einen Schritt weiter: neben der klimaneutralen Produktion werden vermehrt Kunststoffe aus nachwachsenden Quellen, statt aus Erdöl, verarbeitet. Beides sind täglich wichtiger werdende Einkaufskriterien für Industrie und Endverbraucher.Eine Nachhaltigkeitsstrategie lohnt sich auch wirtschaftlich. Der Einsatz von 100 % Elektromobilität mit über 300.000 km Praxiserfahrung bei BeoPlast zeigt, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren erheblich teurer im Betrieb sind. Durch Wärmerückgewinnung in der Produktion konnte der Energieträger Erdgas komplett ersetzt werden - auch das bedeutet eine erhebliche Einsparung von laufenden Kosten. Der verschwendungsfreie Einsatz von Ressourcen steht bei BeoPlast im Fokus. Die Traumquote von fast 100 % beim Recycling zeigt, dass das hochmotivierte Team in Langenfeld bereits viel erreicht hat. Nächster Schritt des nachhaltigen Unternehmens ist der geschlossene Produktkreislauf: klimaneutral produzierter Kunststoff aus nachwachsenden Quellen wird zu 100 % wiederverwertet.Übrigens macht Unternehmer Besgen aus seinem Know-how zur nachhaltigen Unternehmensführung kein Geheimnis - im Gegenteil: Er möchte Industrie und Gewerbe für mehr Zukunftsfähigkeit begeistern.



Bildinformation: Langenfelder Unternehmen macht Kunststoff nachhaltig