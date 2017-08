(fair-NEWS)

Wenn Menschen heute hören, dass sie Buße tun sollen, verbinden sie damit oft genau das Gegenteil von dem, was die Bibel meint. Sehr schnell kommen Gedanken und Vorstellungen über Bestrafung auf. Was mit Buße tun wirklich gemein ist, hat aber wenig mit Bestrafung zu tun. "Vielmehr ist beabsichtigt, im bisherigen Denken und Leben für einen kurzen Moment auf die Stopptaste zu drücken und innezuhalten, um religiöse Vorstellungen und Wünsche zu prüfen", erklärt Roger Reber, Gesamtleiter von Freedom in Christ in Deutschland, Österreich und der Schweiz.In dem Prozess des Buße-tuns werden Sünden bekannt und bereut, Barmherzigkeit und Vergebung gelebt und das Herz erneut nach Gottes Gnade ausgerichtet.Es ist ein sinnesveränderndes Umkehren und Abwenden von der Sünde und ein Hinwenden zu Gott. "Danach kann der Mensch wieder auf Play drücken und das Leben führen, was Gott für ihn vorgesehen und er sich schon immer für sich selbst gewünscht hat - erneuert in Christus", führt Roger Reber weiter aus.Erneuert - Wiederhergestelltes Leben mit Jesus liefert dafür genau das richtige Handwerkszeug. Ein gut fundierter Überblick über Buße und eine einfach umschriebene Wegbegleitung erleichtern das Umsetzen in der Praxis, um sich von alten Gewohnheiten loszulösen und sich selbst zu befreien. Das E-Book kann kostenlos auf der Website von Freedom in Christ erhalten werden.Wenn Sie mehr über Erneuert erfahren möchten, finden Sie <a href="https://www.freedominchrist.eu/publikationen/erneuert/">hier</a> mehr Informationen und die Anmeldung zum E-Book.



Bildinformation: E-Book »Erneuert« gratis